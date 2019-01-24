Украина ввела пошлины на белорусскую соль и лампочки

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.





Сообщается, что межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение об антидемпинговой пошлине на уровне 11,85% для экспортеров соли из Беларуси на 5 лет. В то же время пошлина не распространяется на белорусского производителя соли "Мозырьсоль", который предложил установить минимальные цены экспорта в Украину.





Жалобу о демпинге в комиссию подала украинская компания "Руссоль-Украина".









Кроме того, комиссия установила антидемпинговую пошлину в размере 17,73% на импорт белорусских ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 Вт.





По информации МЭРТ, единственный производитель ламп в Беларуси - Брестский электроламповый завод - предложил пересмотреть цену, однако предложенная минимальная цена завода "недостаточна для устранения демпинга и ущерба для национального производителя".





Инициатором данного антидемпингового расследования выступил львовский электроламповый завод "Искра".