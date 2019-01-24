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Украина ввела пошлины на белорусскую соль и лампочки

25.01.2019 16:40 — Разное | Партизан  
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Правительство Украины установило антидемпинговые пошлины на импорт поваренной соли экстра-класса и ламп накаливания происхождением из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

Сообщается, что межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение об антидемпинговой пошлине на уровне 11,85% для экспортеров соли из Беларуси на 5 лет. В то же время пошлина не распространяется на белорусского производителя соли "Мозырьсоль", который предложил установить минимальные цены экспорта в Украину. 

Жалобу о демпинге в комиссию подала украинская компания "Руссоль-Украина".


Кроме того, комиссия установила антидемпинговую пошлину в размере 17,73% на импорт белорусских ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 Вт. 

По информации МЭРТ, единственный производитель ламп в Беларуси - Брестский электроламповый завод - предложил пересмотреть цену, однако предложенная минимальная цена завода "недостаточна для устранения демпинга и ущерба для национального производителя". 

Инициатором данного антидемпингового расследования выступил львовский электроламповый завод "Искра".

 
 
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Правительство Украины установило антидемпинговые пошлины на импорт поваренной соли экстра-класса и ламп накаливания происхождением из Беларуси.
 
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