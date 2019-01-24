Гомельчанин о том, как набрал вес во время беременности жены: она похудела быстро, а он нет

GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после» , где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. 25-летний Кирилл Здрок из Гомеля прислал в редакцию две фотографии, сделанные с разницей в год: на первом он весит 112,5 кг, на втором — 86 кг.



Фото: из личного архива

— Нет, полным я был не всегда. А с того момента, как моя жена была беременна нашей первой дочкой. Естественно, наседала на еду, любила поесть на ночь. Я как истинный муж ее в этом поддерживал.

После родов жена похудела быстро: сидела на строгой диете во время грудного вскармливания. А я в том же ритме набирал вес. При росте 186 см весил 112,5 кг. Жена бурчала: «Хватит жрать». Мол, посмотри на себя, пора садиться на диету. Я только обещал: с понедельника начну. И так четыре года.

Это продолжалось до тех пор, пока мой дед (ему предстояла операция, из-за веса не допускали) не похудел на 45 кг за 8 месяцев. И тут меня накрыло: «Так если дед смог в своем возрасте, смогу и я!».

Сказал жене, что решил худеть. Она подстроила весь семейный рацион под меня: стала готовить все в тушеном виде или на пару, без сладкого, мучного и т.д. Поблажки в виде «подсолить, подсластить» были только у детей, если необходимо. Ел я маленькими порциями, но часто. Перекусывал яблоками, легкими салатами. За месяц сбросил 8 кг. Втянулся. Появилась мотивация. Спустя четыре месяца стал легче на 25 кг.



Фото: из личного архива

Да, первые недели было тяжело: преследовали слабость, обессиленность. Бывало, вес застывал на месте. Тогда помогали разгручные дни. Но оно того стоило. Мое отражение в зеркале стало мне нравиться. Жена каждый день говорила, какой я красивый, поддерживала меня. Отношения однозначно стали крепче, мне кажется, она даже заново в меня влюбилась.

Мой вес сейчас 86 кг. Я записался в тренажерный зал. Появилась новая цель — красивое рельефное тело. Жена будет с гордостью ходить со мной по пляжу. Надеюсь, моя история вдохновит читателей!