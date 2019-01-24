Диету заказывали? Пять самых модных систем питания

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Если вы собрались худеть всерьез и надолго, придется взяться за питание, иначе никакой спорт вам не поможет. Слово "диеты" вызывает нервную зевоту? Попробуйте их разнообразить - диетологи приготовили для вас что-то новенькое....

«Коммерсантъ Стиль» изучил пять модных диет и констатировал: можно забыть про маниакальный подсчет калорий, зато придется вырабатывать характер и выдержку.

Интервальное голодание

Среди последователей методики фастинга — чередования периодов голода с так называемыми пищевыми окнами — голливудские звезды Миранда Керр и Дженнифер Энистон и биохакеры из Кремниевой долины. Интерес к голоданию растет с того момента, как японский биолог Есинори Осуми получил Нобелевскую премию за исследование механизмов аутофагии — состояния, наступающего в результате долгого отказа от еды. После 16 часов голода, по мнению Осуми, организм начинает использовать внутренние ресурсы, запуская процесс клеточного очищения и оздоровления. Вариантов фастинга много: от самого оптимального — 16/8 — до популярной диеты 5:2, описанной в книге Майкла Мосли: 5 дней полной пищевой свободы, которые заканчиваются уикендом с ограничением рациона до 500 калорий в сутки. «Несмотря на простоту, у метода много противопоказаний: все заболевания органов ЖКТ, щитовидной железы, сахарный диабет, склонность к тромбозу. А голодание свыше 48 часов без контроля врача и вовсе недопустимо»,— отмечает к.м.н., врач-эндокринолог Юрий Потешкин.

Интуитивное питание

«Уважайте голод и уважайте чувство насыщения»,— гласят одни из главных принципов осознанного подхода к питанию Intuituve eating. Разрешить себе есть все, разделять физический голод и голод эмоциональный, не глушить тортом обиду и злость — к этому стремятся его сторонники. У тех, кто любит строгий регламент диеты со списком разрешенных продуктов, такая система вызовет недоумение, ведь она не предполагает никаких запретов. Ее цель в другом — сначала нормализовать свое пищевое поведение и только потом думать о килограммах. У истоков движения стоит британка Cюзи Орбах, феминистка и психоаналитик леди Дианы. Еще в 1980-х годах она призывала отказаться от диет, которые всегда заканчиваются срывами и чувством вины, и перестать ненавидеть себя за каждое съеденное пирожное. Про такой интуитивный подход к питанию напомнила психолог Светлана Бронникова в своей одноименной книге и открыла школу Intueat, где специалисты учат контролировать приступы переедания, помогают наладить отношения с едой и, как следствие, решить проблемы с фигурой.

Кето-диета

Филе семги в сливках, оладьи из цукини с щедрой порцией густой сметаны, стейк с куском сливочного масла и салат из зеленых овощей с домашним майонезом — это не страшный сон худеющего человека, а обычное меню кето-диеты. Таким рационом в 1920-е годы корректировали поведение больных эпилепсией: низкоуглеводное питание с высоким содержанием жиров вводило пациентов в состояние кетоза, постепенно меняя гормональный фон и снижая частоту приступов. Сейчас же кетогенная диета показана тем, кто устал от маленьких порций, постоянного чувства голода и слабости на традиционных диетах, которые создают дефицит калорий за счет сокращения жира. «Благодаря иному распределению нутриентов организм начинает использовать в качестве источника энергии не глюкозу из углеводов, а жиры из пищи и запасов собственного тела, которые преобразуются в кетоны. Таким образом запускаются процессы липолиза и достигается снижение жировой массы тела»,— объясняет эксперт-диетолог федеральной сети фитнес-клубов Х-Fit Олег Ирышкин. Основные правила: разрешены все жирные сорта рыбы и мяса, яйца и морепродукты, зеленые овощи, грибы и растительные масла, под запретом — картофель, крупы, макаронные изделия, выпечка, шоколад и фрукты.

Алкалиновая диета

Другое ее название — «щелочная», и это не строгий свод правил, а образ питания, нормализующий кислотно-щелочной баланс организма. Немного теории: все продукты делятся на два типа — первые после переваривания оставляют щелочные отходы, вторые образуют кислоты. К первой группе относятся все свежие фрукты и овощи, морская капуста, цельнозерновые крупы, бобовые и орехи, ко вторым — мучные изделия, алкоголь, яйца, жирное мясо, кисломолочные продукты. Преобладание в рационе «кислотных» продуктов над «щелочными» приводит к закислению организма. В таких условиях снижается иммунитет, кожа становится дряблой, замедляется обмен веществ. Щелочная диета в самом строгом варианте заставляет оставить в рационе лишь 20% «кислотных» продуктов, через несколько месяцев позволяя плавно двигаться к соотношению 60/40, в котором все равно преобладают «щелочные». Такая диета направлена в первую очередь на восстановление нормального pH организма и избавление от продуктов окисления, проще говоря — шлаков. Снижение веса происходит за счет того, что большинство щелочных продуктов — это овощи и фрукты. По-русски говоря, это обычный пост, считают врачи.

Эволюционная диета

Создатель этого метода — Сонг Парк, мастер боевых искусств и профессор в области диагностики Научного центра хирургии Российской академии медицинских наук. Свою систему питания он разработал, разделив продукты на две категории: те, что вызывают воспаление, и, наоборот, помогают оздоровить организм. По мнению Сонга, в процессе эволюции многие продукты утратили полезные свойства, и их бездумное потребление ведет к болезням. К примеру, молоко и молочные продукты могут стать причиной диабета, так как содержат вредный белок казеин А-1, результат мутации когда-то полезного белка. Красное мясо тоже попадает в черный список, Парк считает, что сахар в его волокнах разъедает стенки крупных сосудов и провоцирует рост опухолей. Предостерегает он и от чрезмерного потребления несезонных фруктов, ведь они заставляют печень работать в усиленном режиме, и быть острожными со злаками: некоторые из них содержат лектин, разновидность глютена, постепенно истончающий слизистую кишечника. Разобраться в этих тонкостях можно на видеокурсе Сонга, а для скептически настроенных есть еще один факт: на безлектиновой диете сидят все пациенты клиники кардиолога и нутрициолога Стивена Гандри, автора книги «Парадокс растений», и многие из них полностью излечиваются от тяжелых болезней благодаря тотальному контролю питания.