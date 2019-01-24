Сегодня — Единый день безопасности дорожного движения

Первый в этом году Единый день безопасности дорожного движения Госавтоинспекция проводит сегодня (25 января) под девизом «Вместе за безопасность на дорогах!». Профилактические мероприятия в этот день направлены на пропаганду соблюдения всеми участниками дорожного движения правил безопасного поведения, формирование правовой культуры и правопослушного поведения.

Традиционно в последнюю пятницу месяца по всей стране инспекторы ГАИ проводят встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, посещают учреждения образования. Напоминают всем участникам дорожного движения об их правах и обязанностях, о правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте, последствиях безрассудного поведения и несоблюдения ПДД, ответственности за различные нарушения в сфере дорожной безопасности.

Повышенное внимание сотрудники ГАИ уделяют разъяснению юным участникам дорожного движения правил безопасного перехода дороги, в том числе в условиях недостаточной видимости и при гололеде, опасности игр вблизи проезжей части, правилах выбора мест для катания на санках и тюбингах.

Соблюдение Правил и разумное поведение всех участников дорожного движения помогут избежать трагедий и сделать наши дороги еще безопаснее в 2019 году.

Информация с сайта Госавтоинспекции Брестской области: http://gaibrest.by/?p=56949

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