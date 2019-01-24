ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня — Единый день безопасности дорожного движения

25.01.2019 16:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Первый в этом году Единый день безопасности дорожного движения Госавтоинспекция проводит сегодня (25 января) под девизом «Вместе за безопасность на дорогах!». Профилактические мероприятия в этот день направлены на пропаганду соблюдения всеми участниками дорожного движения правил безопасного поведения, формирование правовой культуры и правопослушного поведения.

Традиционно в последнюю пятницу месяца по всей стране инспекторы ГАИ проводят встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, посещают учреждения образования. Напоминают всем участникам дорожного движения об их правах и обязанностях, о правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте, последствиях безрассудного поведения и несоблюдения ПДД, ответственности за различные нарушения в сфере дорожной безопасности.

Повышенное внимание сотрудники ГАИ уделяют разъяснению юным участникам дорожного движения правил безопасного перехода дороги, в том числе в условиях недостаточной видимости и при гололеде, опасности игр вблизи проезжей части, правилах выбора мест для катания на санках и тюбингах.

Соблюдение Правил и разумное поведение всех участников дорожного движения помогут избежать трагедий и сделать наши дороги еще безопаснее в 2019 году.

Информация с сайта Госавтоинспекции Брестской области: http://gaibrest.by/?p=56949

(Visited 3 times, 3 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый в этом году Единый день безопасности дорожного движения Госавтоинспекция проводит сегодня (25 января) под девизом «Вместе за безопасность на
 
Новости дня
Новости разные
 
Водителя, сбившего близняшек на переходе в Гомеле, отправили в СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика