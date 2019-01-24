Соревнования «Ганцевичская лыжня — 2019» пройдут 2 февраля

Соревнования по лыжным гонкам «Ганцевичская лыжня — 2019» в программе спартакиады «Вертикаль — 2019» среди предприятий и учреждений района состоятся 2 февраля в урочище «Горки». Приезд команд — до 10.00.
В программе:
- индивидуальные гонки: муж. (юн.) — 5 км, жен. (дев.) — 3 км;
- лыжные эстафеты: среди предприятий, организаций, учреждений, сельхозорганизаций района, среди команд сельисполкомов, семейная эстафета;
- индивидуальные гонки: среди руководителей и заместителей предприятий, организаций, учреждений, сельхозорганизаций района.
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию до 1 февраля (ул. Октябрьская, д. 5 «б», ГУ «Ганцевичский районный ФСК «Здоровье — 7»).
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