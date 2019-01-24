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Соревнования «Ганцевичская лыжня — 2019» пройдут 2 февраля

25.01.2019 16:31 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Соревнования по лыжным гонкам «Ганцевичская лыжня — 2019» в программе спартакиады «Вертикаль — 2019» среди предприятий и учреждений района состоятся 2 февраля в урочище «Горки».  Приезд команд — до 10.00.

Соревнования «Ганцевичская лыжня — 2019» пройдут 2 февраля

В программе:

  1. индивидуальные гонки: муж. (юн.) — 5 км, жен. (дев.) — 3 км;
  2. лыжные эстафеты: среди предприятий, организаций, учреждений, сельхозорганизаций района, среди команд сельисполкомов, семейная эстафета;
  3. индивидуальные гонки: среди руководителей и заместителей предприятий, организаций, учреждений, сельхозорганизаций района.

 Именные заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию до 1 февраля (ул. Октябрьская, д. 5 «б», ГУ «Ганцевичский районный ФСК «Здоровье — 7»).

 

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Соревнования по лыжным гонкам «Ганцевичская лыжня — 2019» в программе спартакиады «Вертикаль — 2019» среди предприятий и учреждений района состоятся
 
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