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Под Солигорском перевернулась Mazda — травмы получили водитель и пассажир

25.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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14 января 2019 16:18 2574

Под Солигорском перевернулась Mazda — травмы получили водитель и пассажир

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Владимир Амельченя

В Солигорском районе 12 декабря в кювете перевернулась Mazda 626. В аварии пострадали водитель и пассажир, жители города, которые с травмами доставлены в больницу.

Под Солигорском перевернулась Mazda — травмы получили водитель и пассажир

— Происшествие случилось около 15:55 недалеко от города, на первом километре автодороги Солигорск — Дубеи. За рулем находился 37-летний мужчина, который ехал в направлении Солигорска. Водитель не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где Mazda опрокинулась — пояснил инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Под Солигорском перевернулась Mazda — травмы получили водитель и пассажир
Под Солигорском перевернулась Mazda — травмы получили водитель и пассажир
Под Солигорском перевернулась Mazda — травмы получили водитель и пассажир

По словам Сергея Чеботарева, водитель и его 39-летний пассажир получили закрытые черепно-мозговые травмы и были госпитализированы в травматологическое отделение больницы. Инспектор отметил, что оба пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту случившегося проводится проверка.

Под Солигорском перевернулась Mazda — травмы получили водитель и пассажир
Под Солигорском перевернулась Mazda — травмы получили водитель и пассажир

Это ДТП было единственным, в котором пострадали люди, в Минской области за прошедшие сутки.

Автор статьи: Сергей Есманович. Источник: mlyn.by. Фото — Владимир АМЕЛЬЧЕНЯ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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14 января 2019 16:18 2574 Под Солигорском перевернулась Mazda — травмы получили...
 
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