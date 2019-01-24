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В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.

25.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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14 января 2019 15:54 1620

В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

13 января 2019 года во Дворце культуры г. Солигорска состоялась III Епархиальная Рождественская ёлка. Организаторами праздника выступили: Слуцко-Солигорская епархия, воскресная школа имени равноапостольных Кирилла и Мефодия (директор — Елена Георгиевна Сацевич) и братство в честь благоверных Петра и Февронии Муромских (руководитель — Виктор Бровушкин) прихода кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске при поддержке Солигорского райисполкома.

В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.

Праздничный вечер посетил епископ Слуцкий и Солигорский Антоний в сопровождении секретаря Слуцкого епархиального управления протоиерея Николая Лабынько и настоятеля прихода кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерея Григория Беляцкого. Среди почетных гостей: председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич Поскробко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского райисполкома Татьяна Анатольевна Кирбай и заместитель председателя Солигорского райисполкома по социальным вопросам и идеологической работе Алексей Павлович Страпко.

В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.

В гостеприимном зале Дворца культуры собрались священнослужители Слуцко-Солигорской епархии с семьями, воспитанники воскресных школ, дети с ограниченными возможностями, учащиеся государственных учреждений образования, изучающие факультативный курс «Основы православной культуры». Праздник объединил 750 детей из всех благочиний епархии: Слуцкого, Солигорского, Несвижского, Копыльского, Клецкого, Любанского, Стародорожского.

В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.

Епископ Антоний сердечно приветствовал детей и взрослых, пожелал собравшимся всех благ от рожденного в Вифлееме Господа Иисуса Христа и особо напомнил, что любовь к ближним — вот сила, способная творить настоящие чудеса. Руководству города и района была высказана сугубая признательность за взаимодействие с Церковью на пути доброделания.

В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.

Председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко поздравил организаторов, участников и гостей торжества с Рождеством Христовым и Новым годом, отметив важность воспитания растущего поколения в духе верности Отечеству, уважения к старшим, готовности прийти на помощь ближним. Каждому ребенку досталось сладкое угощение.

В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.
В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская ёлка. Фоторепортаж.

В завершение праздничного вечера владыка Антоний пообщался со священнослужителями, их супругами и детьми. Правящий архиерей вручил подарки детям духовенства и пожелал клирикам епархии благословенных успехов в служении Богу и людям.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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14 января 2019 15:54 1620 В Солигорске прошла III Епархиальная Рождественская...
 
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