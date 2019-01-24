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Белорусы назвали лучший бренд страны

25.01.2019 18:11 — Разное | Myfin  
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Белорусы назвали лучший бренд страны
Белорусы назвали лучший бренд страны

Лучшие бренды страны выбирали потребители и профессиональное жюри. Все торговые марки оценивались по двум факторам – знание и предпочтение. В общенациональном опросе приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Всех их просили не выбрать из списка, а назвать бренды, которые они знают и предпочитают.

На этот раз победителей определили в четырех номинациях и более чем 100 категориях. В конкурсе участвовали как белорусские, так и зарубежные бренды. Гран-при премии и звание «Бренд – достояние республики» получил «Савушкин продукт». Он же стал победителем в трех продуктовых категориях: молочная продукция, йогурты и сыры.

 
 
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В Беларуси выбрали лучшие бренды страны.
 
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