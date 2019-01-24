Россияне пишут в комментах: «Ну нахрена нам Беларусь?»

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Похоже это заразно, теперь и в Беларуси начал буйствовать этот вирус пожирающий мозг (хотя этот вирус называется вложением американских денег в правильную опозицию). Ну на хрена нам Беларусь? У нас и свой батька есть бессменный, ещё одного нам не надо. Откуда вообще такие идеи берутся, нужно немедленно прекратить любое финансирование и кредитование всех стран СНГ.

Эти популисты такие забавные..жить за счет России это пожалуйста, а чем платить будете… сметаной и огурцами? Так и их покупает только Россия. В Европе их продукция никому не нужна.

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А зачем вы,нищие,нужны Росии?! Поднимать вас? Нет,уж,оставайтесь сами с собой.

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Я прямо не знаю, что делать если они не присоединятся.

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Захват надо заслужить. А пока живите на свои.

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Навальный местного разлива.

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Интересно, а Достоевский знал, что он белорус? Какие они всё же тупые.

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Раньше ленте плевать было, кто там что заявил из белорусской оппозиции. А сейчас публикуют. Неспроста.

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А Россия знает, что она хочет присоеденить бульбашей?

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Бурление продолжается. Никак не успокоятся. Зачем России оккупировать Беларусь? Бред воспаленного националистического сознания. Специально что ли повышают градус? Россия и Беларусь могут объединиться, если обе страны этого захотят. Но об оккупации не может быть речи.

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Да тут и без захвата бы не развалиться.

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Еще один картофельный король вылез.



