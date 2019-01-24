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Россияне пишут в комментах: «Ну нахрена нам Беларусь?»
Интервью с Павлом Северинцем, которое вышло на «НН», пересказал популярный российский сайт lenta.ru. Материал вышел под заголовком «Белорусская оппозиция пригрозила России распадом».
Это вызвало живое обсуждение читателей Ленты, всего под статьей появилось более 400 комментариев. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
Похоже это заразно, теперь и в Беларуси начал буйствовать этот вирус пожирающий мозг (хотя этот вирус называется вложением американских денег в правильную опозицию). Ну на хрена нам Беларусь? У нас и свой батька есть бессменный, ещё одного нам не надо. Откуда вообще такие идеи берутся, нужно немедленно прекратить любое финансирование и кредитование всех стран СНГ.
Эти популисты такие забавные..жить за счет России это пожалуйста, а чем платить будете… сметаной и огурцами? Так и их покупает только Россия. В Европе их продукция никому не нужна.
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А зачем вы,нищие,нужны Росии?! Поднимать вас? Нет,уж,оставайтесь сами с собой.
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Я прямо не знаю, что делать если они не присоединятся.
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Захват надо заслужить. А пока живите на свои.
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Навальный местного разлива.
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Интересно, а Достоевский знал, что он белорус? Какие они всё же тупые.
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Раньше ленте плевать было, кто там что заявил из белорусской оппозиции. А сейчас публикуют. Неспроста.
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А Россия знает, что она хочет присоеденить бульбашей?
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Бурление продолжается. Никак не успокоятся. Зачем России оккупировать Беларусь? Бред воспаленного националистического сознания. Специально что ли повышают градус? Россия и Беларусь могут объединиться, если обе страны этого захотят. Но об оккупации не может быть речи.
***
Да тут и без захвата бы не развалиться.
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Еще один картофельный король вылез.
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Интервью с Павлом Северинцем, которое вышло на «НН», пересказал популярный российский сайт lenta.ru. Материал вышел под заголовком «Белорусская оппозиция пригрозила...
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