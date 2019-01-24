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Белавиа продаёт билеты со скидкой до 75%

25.01.2019 19:13 — Разное | Партизан  
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Белавиа вбросила новую порцию дешевых билетов на июнь и июль 2019 года.



Купить билеты можно только на сайте авиакомпании Belavia не менее, чем за 45 дней до вылета. На сайте тарифы отображаются в графе «промо», подсвеченные зеленым цветом и обозначенные фирменным знаком авиакомпании — васильком, пишет vandrouki.by

Условиями применения тарифов предусмотрено:

— продажа только через собственный сайт авиакомпании Belavia не менее, чем за 45 дней до вылета рейса;


— максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу — 1 месяц.

— разрешается комбинация с другими доступными тарифами экономического класса на выбранных направлениях;

— изменения и возврат запрещены, в том числе при комбинировании тарифов;

— использование билета, оформленного по маршруту «туда-обратно», обязательно в соответствии с очередностью сегментов, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

Даты: июнь-июль 2019.

Направления: Сочи, Амстердам, Алматы, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана.

Цены за полет из Минска в один конец и туда-обратно (в евро):

Прага = 42 / 102;

Амстердам = 47 / 115;

Львов = 27 / 66;

Тбилиси = 39 / 98;

Париж = 34 / 117;

Рим = 34 / 101;

Тель-Авив = 59 / 127;

Калининград = 22 /40;

Сочи = 46 / 80;

Берлин = 42 / 99;

Белград = 52 / 112;

Будапешт = 42 / 105;

Ереван = 49 / 123;

Петербург = 36 / 59;

Ларнака = 55 / 123;

Лондон = 34 / 95.

Количество мест по экспериментальному тарифу ограничено.



 
Теги: Минск
 
 
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Белавиа вбросила новую порцию дешевых билетов на июнь и июль 2019 года.
 
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