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Белавиа продаёт билеты со скидкой до 75%
Белавиа вбросила новую порцию дешевых билетов на июнь и июль 2019 года.
Купить билеты можно только на сайте авиакомпании Belavia не менее, чем за 45 дней до вылета. На сайте тарифы отображаются в графе «промо», подсвеченные зеленым цветом и обозначенные фирменным знаком авиакомпании — васильком,
Условиями применения тарифов предусмотрено:
— продажа только через собственный сайт авиакомпании Belavia не менее, чем за 45 дней до вылета рейса;
— максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу — 1 месяц.
— разрешается комбинация с другими доступными тарифами экономического класса на выбранных направлениях;
— изменения и возврат запрещены, в том числе при комбинировании тарифов;
— использование билета, оформленного по маршруту «туда-обратно», обязательно в соответствии с очередностью сегментов, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.
Даты: июнь-июль 2019.
Направления: Сочи, Амстердам, Алматы, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана.
Цены за полет из Минска в один конец и туда-обратно (в евро):
Прага = 42 / 102;
Амстердам = 47 / 115;
Львов = 27 / 66;
Тбилиси = 39 / 98;
Париж = 34 / 117;
Рим = 34 / 101;
Тель-Авив = 59 / 127;
Калининград = 22 /40;
Сочи = 46 / 80;
Берлин = 42 / 99;
Белград = 52 / 112;
Будапешт = 42 / 105;
Ереван = 49 / 123;
Петербург = 36 / 59;
Ларнака = 55 / 123;
Лондон = 34 / 95.
Количество мест по экспериментальному тарифу ограничено.
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Белавиа вбросила новую порцию дешевых билетов на июнь и июль 2019 года.
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