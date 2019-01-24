Белавиа продаёт билеты со скидкой до 75%









пишет vandrouki.by Купить билеты можно только на сайте авиакомпании Belavia не менее, чем за 45 дней до вылета. На сайте тарифы отображаются в графе «промо», подсвеченные зеленым цветом и обозначенные фирменным знаком авиакомпании — васильком,vandrouki.by





Условиями применения тарифов предусмотрено:





— продажа только через собственный сайт авиакомпании Belavia не менее, чем за 45 дней до вылета рейса;









— максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу — 1 месяц.





— разрешается комбинация с другими доступными тарифами экономического класса на выбранных направлениях;





— изменения и возврат запрещены, в том числе при комбинировании тарифов;





— использование билета, оформленного по маршруту «туда-обратно», обязательно в соответствии с очередностью сегментов, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.





Даты: июнь-июль 2019.





Направления: Сочи, Амстердам, Алматы, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана.





Цены за полет из Минска в один конец и туда-обратно (в евро):





Прага = 42 / 102;





Амстердам = 47 / 115;





Львов = 27 / 66;





Тбилиси = 39 / 98;





Париж = 34 / 117;





Рим = 34 / 101;





Тель-Авив = 59 / 127;





Калининград = 22 /40;





Сочи = 46 / 80;





Берлин = 42 / 99;





Белград = 52 / 112;





Будапешт = 42 / 105;





Ереван = 49 / 123;





Петербург = 36 / 59;





Ларнака = 55 / 123;





Лондон = 34 / 95.





Количество мест по экспериментальному тарифу ограничено.







