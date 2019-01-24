Парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Македонии

пише т meduza.io. Обсуждение сделки продолжалось 36 часов. Во время голосования депутаты от крайне правой партии «Золотая заря» кричали другим парламентариям, что они предатели,т meduza.io.





Греция много лет препятствовала вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО, настаивая, что слово «Македония» означает историческую греческую область и современные регионы на севере Греции. В 2018 году правительства двух стран договорились урегулировать этот спор. В обеих странах заключенное соглашение вызвало неприятие со стороны оппозиции, прежде всего националистической.





В январе парламент Македонии одобрил внесение в конституцию поправок о переименовании страны в Северную Македонию.



