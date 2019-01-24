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На реконструкцию аэродрома Орша потратят 44 млн долларов

25.01.2019 18:49 — Разное | Партизан  
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На реконструкцию аэродрома Орша потратят до 43,6 миллиона долларов. Соответствующее постановление премьер-министра Беларуси Сергея Румаса опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


oarz.by
 
Кредит предприятию "Национальный аэропорт Минск" выделит "Банк развития Республики Беларусь", пишет Еврорадио.

Кредитные средства пойдут на капитальный ремонт существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцию рулёжных дорожек и строительство объектов вспомогательного назначения. Объект планируется ввести в эксплуатацию до 2021 года. Дополнительно еще до 15 миллионов долларов, согласно постановлению руководителя правительства, пойдут на строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск. Ее открытие ожидается весной 2019 года.

Аэродром Орша находится в городском поселке Болбасово, что в 12 километрах от Орши. До недавнего времени аэродром использовался только для нужд Оршанского авиаремонтного завода. Однако в 2017-м аэродром открыли и для международных полетов, правда, исключительно для грузовых авиарейсов.


Оршанский авиаремонтный завод с 2018 г. вернулся в собственность государства. С 2012-го его акционерами являлись украинское предприятие "Мотор Сич" и белорусское предприятие "Системы инвестиций и инноваций". Белорусская и украинская компании планировали до 2016 года инвестировать в реконструкцию, модернизацию производственных мощностей завода около 12 миллионов долларов, создать свыше 300 рабочих мест. Но не все из этого удалось реализовать.

Деятельность авиаремонтного завода была тесно связана с предприятиями России, Украины и Беларуси. Однако российско-украинский конфликт создал серьезные препятствия для дальнейшего развития завода.


 
Теги: Минск
 
 
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На реконструкцию аэродрома Орша потратят до 43,6 миллиона долларов. Соответствующее постановление премьер-министра Беларуси Сергея Румаса опубликовано на...
 
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