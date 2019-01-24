Британский аналитик: у Путина к Беларуси может быть особый интерес

Возможно, что именно этим объясняются и участившиеся «намёки» Москвы на более активную интеграцию с Минском, отмечается в статье.





Ещё с момента «аннексии Крыма Россией» в 2014 году в западных дискуссиях ключевыми остаются вопросы о том, «территории каких других стран Россия планирует в дальнейшем захватить», а также что конкретно президент Владимир Путин планирует делать после окончания своего очередного президентского срока, пишет научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Британии Эмили Феррис на страницах The Spectator. По её мнению, ответы на оба эти вопроса напрямую связаны с соседней Беларусью.





Президентский срок Путина подойдёт к концу в 2024 году, и по Конституции он уже не сможет ещё раз участвовать в президентских выборах. «Разумеется, Путин может изменить правила», — отмечается в статье. Но по мнению автора, в нынешней ситуации это маловероятно.

Тем не менее после своего ухода с высшего поста российский лидер наверняка захочет «сохранить значительное влияние на политическую жизнь в России», а также передать власть «верному преемнику», имеющему достаточный политический вес, чтобы обеспечить личную безопасность самого Путина и его семьи, говорится в статье. Ради этого он может возглавить в будущем Совет безопасности РФ или стать высокопоставленным советником нового президента, полагает автор.

Однако в последнее время всё чаще появляются рассуждения о том, что Путин «связывает своё политическое будущее с Белоруссией», пишет The Spectator. В частности, за декабрь прошлого года он трижды встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также заявил, что рассматривает возможность «более глубокой политической интеграции» с этой страной, сообщается в статье.

В этом году исполняется 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства с Беларусью, который был заключён в 1999 году, напоминает автор: «Это преимущественно символический альянс, который позволяет им поддерживать связи в области обороны и разведки, но при этом иметь собственные валюту, правительство и флаг». И возможно, именно в связи с приближающейся годовщиной сейчас на передний план выходят дискуссии об усилении интеграции, предполагает The Spectator: «С момента встречи Лукашенко и Путина представители российских властей, включая премьер-министра Медведева, несколько раз намекали на то, что Россия хочет формализовать это Союзное государство. Появляются и другие признаки того, что Россия изменила тактику в отношении восточного соседа».

В частности, летом прошлого года новым российским послом в Беларуси был назначен Михаил Бабич, и это продемонстрировало «отступление от привычного для России подхода», отмечается в статье: «Известно, что он близок к Путину и прежде работал в службах безопасности». Возможно, это также свидетельствует о том, что Москва намеревается несколько «приструнить» своего соседа, полагает автор.

Но вряд ли Россия стремится к «новой аннексии», поясняет The Spectator: «Беларусь является военным союзником России, которого последняя не хочет отталкивать и с которым она продолжит сближаться посредством постепенного принятия новых законов». Несмотря на регулярные «намёки» Москвы, пока неясно, как будет выглядеть этот союз в дальнейшем, говорится в статье: «Союзное государство контролируется Высшим государственным советом, который консультирует российского президента. Технически Путин может возглавить этот орган, однако совет не имеет никаких исполнительных полномочий в отношении Беларуси. Более того, Лукашенко решительно отрицает информацию о каких-либо планах по объединению, и он воспротивится созданию любого института, который поставит под угрозу его политическое влияние в стране».









«Хотя Лукашенко руководит репрессивной политической системой, не допускающей инакомыслия, он стремится стимулировать экономику страны посредством привлечения иностранных инвестиций и кредитов от Евросоюза. Однако эти кредиты всегда сопровождаются очень неприятным условием, заключающемся в политической либерализации, которая может уменьшить степень его контроля», — пишет The Spectator. Это вынуждает белорусского лидера «поддерживать баланс» и сохранять экономические отношения с Россией, в то время как дипломатические отношения стали неустойчивыми и особенно натянутыми после «аннексии Крыма», подчёркивает автор: «Беларусь раскритиковала аннексию, выразила обеспокоенность тем, что её территории тоже, возможно, подвергаются такому риску, и поддерживала хорошие отношения с Украиной на протяжении всего кризиса. Беларусь также провела у себя в Минске переговоры, призванные найти дипломатическое решение кризиса на востоке Украины».

Кроме того, Москва и Минск периодически спорят из-за цен на нефть и газ, отмечается в статье. Беларусь настаивает на том, чтобы Россия поставляла ей нефть и газ по ценам ниже рыночных, обвиняя Кремль в использовании «экономических рычагов» для того, чтобы заставить белорусские власти «подчиняться», сообщает The Spectator. «Беларусь также воспротивилась попыткам России построить военную базу на своей территории, решив, что это может испортить её налаживающиеся отношения с Западом», — поясняет автор.









Но несмотря на «сопротивление» со стороны Беларуси, российские власти, похоже, «всё более серьёзно относятся к идее объединения», подчёркивается в статье. Россия понимает, что «практическое объединение» будет в экономическом смысле для неё крайне невыгодным, поскольку белорусская экономика гораздо меньше, но при этом у неё множество долгов, отмечает автор. Однако продолжающиеся дискуссии, которые в дальнейшем могут укрепить сотрудничество между странами в политической и законодательной сферах, вероятно, подготавливают почву для будущего соглашения, заключает The Spectator.



