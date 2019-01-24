Андрей Санников: Пример Венесуэлы открывает окно возможностей для Беларуси

сайту Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников. Об этом комментируя события в Венесуэле,Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года





- Уличные акции из-за экономического кризиса происходили в Венесуэле и раньше. В чем особенность сегодняшних протестов в стране?





- Действительно, история противостояния оппозиции и президентской власти в Венесуэле очень долгая. Она началась еще с правления Уго Чавеса, который пытался узурпировать все больше и больше властных полномочий.





Отличие сегодняшних протестов в том, что венесуэльская оппозиция повела себя достаточно грамотно. После того, как в 2015 году был законно избран нынешний состав Национальной ассамблеи оппозиция несколько раз пыталась объединиь усилия против захватившего власть Мадуро. В 2018 году широкое объединение оппозиции «Круглый стол демократического единства» возглавил Хуан Гуайдо, который был избран также председателем Национальной ассамблеи. Он стал тем лидером, который взял на себя ответственность за перемены в стране и помог оппозиции найти правовое решение венесуэльского кризиса, связанного с противостоянием авторитарному режиму, который довел «до ручки» богатейшую страну с самыми большими запасами нефти в мире.





Такое решение оппозиция в тех положениях Конституции, которые позволяют руководителю парламента временно занять должность президента при недееспособности действующего правителя.













Крайне важно, что такой выход из кризиса поддержали США, которые признали председателя Национальной ассамблеи временным президентом Венесуэлы. Хочу отметить, что в данном случае никоим образом нельзя говорить о каких-то «путчах» или «переворотах», чем настойчиво занимаются российские СМИ, которые активно поддерживают диктаторов по всему миру – потому что в Венесуэле все было сделано легально.





Между лидерами венесуэльской оппозиции и США происходили достаточно серьезные переговоры. США рассматривали возможность высказать свою позицию только в том случае, если все будет сделано по закону. Национальная ассамблея, сославшись на Конституцию, приняла решение о том, что она лишает полномочий нынешнего главу государства, который назначил себя на этот пост незаконно.





После переговоров и всестороннего обсуждения ситуации всеми институтами США, имеющими отношение к внешней политике и безопасности, президент Дональд Трамп озвучил решение поддержать председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.





Нынешние протесты в Венесуэле отличаются еще и тем, что оппозиция проявила большую решимость и готовность отстаивать свои права. Еще одна важная особенность: люди в Венесуэле доведены до отчаяния. Визуально заметен подавляющий перевес сторонников оппозиции над сторонниками Мадуро.





Особенность ситуации также в том, что именно оппозиция предлагает выход для Венесуэлы, для того, чтобы преодолеть тяжелейший системный кризис в стране, который привел людей к нищете. Миллионы беженцев, инфляция в миллионы процентов, голод — обычный результат правления диктаторов в любой стране.





- Как, по вашему мнению, будут дальше развиваться события?





- Нужно сказать, что то, что Мадуро до сих пор удерживается у власти – это в какой-то степени результат политики Запада последних десяти лет.





Запад заигрался с диктаторами. Если руководствоваться и законами государства, и положением дел в стране, и международным правом то диктатор, который довел страну до такого состояния после того, как его законно отстранили от власти, а ведущие демократические государства высказались в поддержку легитимной власти в лице Национальной ассамблеи, должен уйти.









В нормальной ситуации, если бы не было поддержки диктаторов, заигрываний с тиранами со стороны Запада, то Мадуро еще в 2014 году после массовых протестов был бы отстранен от власти, и никто не стал бы его спасать. А сегодня его поддерживают не только привычные друзья диктаторов — Россия, Турция, Иран, - но и другие страны.





Что касается развития событий – сейчас идут интенсивные разговоры США и их союзников о продолжении скоординированной политики. США рассматривают вариант с лишением Мадуро возможностей пользоваться деньгами от нефти. И легально такие возможности существуют: чтобы эти деньги шли не на прямую поддержку оппозиции, а сохранялись на сберегающем счету. Ведутся переговоры с американским бизнесом в Венесуэле, например с Chevron and Cisco, с международными финансовыми организациями.





То есть, США сейчас будут задействовать финансово-экономические рычаги, потому что в переговорах и обсуждении ситуации в Венесуэле участвуют и Министерство торговли, и Министерство финансов. Думаю, что такая поддержка имеет значение.





Важнейшим фактором, конечно же, является решимость оппозиции и ее поддержка народом в Венесуэле. Если все эти факторы сохранятся – в ближайшее время Мадуро будет отстранен от власти.









Ну а Россия продолжает торпедировать решения международного сообщества по Венесуэле. Сейчас россияне блокируют заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, о котором просили американцы, и будут продолжать это делать.





Думаю, Россия пытается подтолкнуть Мадуро к применению силы, к кровопролитию.





Такой подход логичен для нынешнего кремлевского режима: у Путина, как и у Лукашенко, в венесуэльский режим вложены деньги. Мадуро во время последнего визита в РФ получил очередные многомиллиардные обещания и, наверняка, не только обещания.





- Как падение Мадуро отразится на дружественных ему режимах Лукашенко и Путина? Удастся ли им вернуть потраченные на «заокеанского друга» суммы?





- Это не диктаторские, а наши деньги. Деньги, которые украдены Лукашенко у людей, у народа, и вложены в безумные проекты и в поддержку диктатур.





Давайте вспомним транспортировку сверхдорогой нефти из Венесуэлы, строительные проекты, где в том числе участвуют белорусские спецслужбы.





И это безумие продолжается. Сейчас власти лихорадочно пытаются спасти вложенные деньги, в том числе и те суммы, которые, возможно, просто спрятаны в Венесуэле. Но это невозможно: потому что диктатор так просто денег не отдаст, даже своему брату-диктатору.





При этом белорусские власти продолжают развивать еще более «перспективные» направления: например, в Зимбабве или Судане, где ситуация неизбежно будет походить на ту, что мы наблюдаем в Венесуэле.





Хорошо, что в мире становится все меньше финансовых убежищ для диктаторов. Плохо, что они продолжают разворовывать наши деньги.





- Кроме финансовых потерь для диктаторов, как повлияет смена власти в Венесуэле на ситуацию в мире, в том числе и Беларуси?





- Безусловно, повлияет. И ситуация очень обнадеживающая, потому впервые за долгие годы США и другие ведущие государства внятно встали на сторону демократических преобразований законным и – подчеркну – мирным путем.





Кстати, и оппозиция в Венесуэле и демократические государства, которые ее поддерживают, подчеркивают, что выход из кризиса — скорейшее проведение новых законных выборов.

Это обнадеживает демократическую оппозицию в других странах, является примером и для Беларуси. У нас пока не получалось договариваться с ведущими мировыми государствами о серьезной поддержке демократических преобразований, и они по-прежнему пытаются заигрывать с Лукашенко, хотя несут не только имиджевые, но и экономические потери.









К сожалению, мы не знаем всех авторов всех безумных стратегий развития отношений с режимом в ущерб народу Беларуси, особенно тех, кто занимается их практической реализацией. После очередного провала они уходят куда-то в серость, из которой и вышли, и не несут ответственности за свои ошибки.





Но я надеюсь, что у победы демократии в Беларуси будут авторы и внутри страны, и за ее пределами.





- Как раз на тему Венесуэлы вы написали в «Фейсбуке»: «Нам бы такого Трампа в 2010 году». Какие еще выводы можно сделать из событий в Венесуэле? Как можно использовать этот опыт оппозиции в Беларуси?





- Конечно, и можно, и нужно использовать. В связи с 2010 годом, хочу напомнить, что четыре министра иностранных дел буквально через день после разгона мирной демонстрации 19 декабря написали статью в «Нью-Йорк Таймс», где констатировали, что Лукашенко выборы проиграл.





Это министры иностранных дел Германии, Чехии, Швеции и Польши. Но дальше этой статьи дело не пошло.





Казалось бы, ведущие европейские государства назвали Лукашенко нелегитимным– давайте, делайте следующие шаги. Вводите моментальные санкции, настаивайте на переговорах, на обсуждении ситуации, требуйте второго тура – там набор инструментов был богатейший. Но не захотели.





Чем отличается позиция США по Венесуэле? Наверное, тоже сложно было принимать такое решение. Но ради того, чтобы помочь стране выйти из кризиса мирным путем, это было сделано.





Политическая ситуация в 2020 году в Беларуси на «президентских выборах» прекрасно известна и нам в Беларуси, и Европе, и США, и нашим соседям, да и Лукашенко. Она такова: Лукашенко по-честному не выигрывал никаких выборов после 1994 года. Никаких демократических выборов в Беларуси он выиграть не способен, зато способен развязать еще большие репрессии против народа, и продолжить уничтожать экономику страны.





Так может всем, включая официальные институты, пора перестать притворяться и подумать о предотвращении новых кризисов. Если власти не готовы договариваться с нами до «выборов», значит покажем серьезную силу во время избирательной кампании.





Есть возможность, во-первых, настоять на регистрации реального кандидата от оппозиции. Поскольку я вхожу в Белорусский Национальный Конгресс, для меня таковым является Николай Статкевич, кандидатуру которого мы поддержали.





Во-вторых, обеспечить наблюдение, которое будет действительно наблюдением, а не отбыванием номера. У нас, к сожалению, сейчас даже внутреннее наблюдение не справляется со своей задачей. В 2010 года и международные, и внутренние наблюдатели, считаю, просто проявили трусость. Им надо было фиксировать поражение Лукашенко, а не избирательные нарушения. Кому нужны отчеты о нарушениях, если все эти нарушения известны заранее. Мало-мальски объективное наблюдение зафиксирует поражение Лукашенко.





В третьих, надо быть готовыми к тому, что во время политического кризиса открываются возможности для переговоров. Оппозиция, в частности БНК, уже давно предлагает идти на переговоры – только на серьезные переговоры, а не имитацию, которой сегодня занимается КГБ.









Таким образом, будет открыто окно возможностей. А если удастся договориться с ведущими демократическими государствами, то это окно возможностей не закроется, как в 2010 году.





Решимость оппозиции при поддержке народа и твердая позиция демократических государств в пользу мирных преобразований — это универсальный рецепт успеха, применимый и в Беларуси.



