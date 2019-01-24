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Унитаз подвел: наркодилер не смог смыть улики, бачок был перекрыт

25.01.2019 18:09 — Разное | Партизан  
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На днях сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома вместе с коллегами из Минского РУВД задержали двух закладчиков наркотиков.


uvd-mo.gov.by
 
Оба они снимали жилье в Минске, а закладки с наркотиком делали на территории столицы и Минского района, сообщает uvd-mo.gov.by.

Одним из закладчиков был 24-летний экспедитор одного из магазинов. Молодой человек списался с магазином по торговле наркотиками. Закладки делал в лесопарковой зоне Заводского района Минска и прилегающей территории Минского района. В одном из его тайников оперативники обнаружили сверток с альфа-PVP массой более 20 граммов. Позже было обнаружено еще около 30 тайников с разовыми дозами наркотика. В отношении мужчины завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Второй закладчик — 25-летний неработающий житель Минска. Ранее молодой человек уже был судим за уклонение от призыва в армию. У него дома и почти в 20 тайниках на территории Ленинского района Минска правоохранители обнаружили более 45 граммов гашиша и 5 граммов альфа-PVP.

Задерживали его бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) на съемной квартире. В жилье стояли крепкие металлические двери, поэтому задерживать молодого человека решили при выходе из квартиры. Парень выходил со своей девушкой, которая шла первой и заметила бойцов СОБР. Девушка предупредила своего спутника о милиции и попыталась собой перекрыть доступ в квартиру. Этих нескольких секунд молодому человеку было достаточно, чтобы выбросить в унитаз несколько пакетиков с наркотиком, подготовленных к закладке. Он хотел смыть наркотик, но накануне хозяин перекрыл сливной бачок унитаза, так как тот начал протекать.


Кроме этих пакетов правоохранители нашли свертки с наркотиками еще в нескольких местах в квартире. На молодого человека завели уголовное дело за хранение наркотиков. Но с учетом того, что оперативники нашли сделанные им закладки, дело переквалифицируют в незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.


 
Теги: Минск
 
 
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На днях сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома вместе с коллегами из Минского РУВД задержали двух закладчиков наркотиков.
 
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