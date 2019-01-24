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В ПРООН подтвердили заинтересованность в углублении сотрудничества с Беларусью

25.01.2019 19:12 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с помощником генерального секретаря ООН, помощником администратора Программы развития ООН, директором регионального бюро ПРООН для Европы и стран СНГ Мирьяной Сполярич Эггер, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Со стороны ООН во встрече также приняли участие заместитель директора регионального бюро ПРООН для Европы и стран СНГ Ростислав Врбенский, постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и и.о. постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлор", - добавили в ведомстве.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и ПРООН в области достижения целей устойчивого развития (ЦУР), в том числе по осуществлению предложений экспертной миссии ООН (так называемые миссии MAPS) о возможных направлениях ускорения достижения ЦУР в Беларуси. На встрече была достигнута договоренность о скоординированной работе при подготовке новой страновой программы ПРООН для Беларуси, которую предполагается принять в 2021 году.

Заместитель Министра и региональный директор ПРООН отметили необходимость приведения формата партнерского взаимодействия между Беларусью и ПРООН в соответствие с институциональными и содержательными изменениями в международной системе содействия развитию с ориентацией на разработку новых эффективных и жизнеспособных проектов. Заместитель Министра предложил ПРООН рассмотреть возможность совместной работы по укреплению национального потенциала в области социального прогнозирования в цифровую эпоху.

М.Сполярич Эггер высоко оценила организацию и результаты Национального форума по устойчивому развитию, участие в котором она приняла 24 января. Также она "подтвердила принципиальную готовность и заинтересованность ПРООН в дальнейшем углублении сотрудничества с Беларусью по приоритетным направлениям", отметили в МИД Беларуси.

 

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с помощником генерального секретаря ООН, помощником администратора Программы развития...
 
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