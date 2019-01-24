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В Южной Осетии обеспокоены активностью НАТО в Грузии

25.01.2019 18:24 — Разное | Интерфакс  
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Усиление позиций НАТО в Грузии представляет реальную опасность для региона, заявил полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.

"Анонсируются новые учения НАТО на территории Грузии, в которых примут участие Вооруженные силы многих стран североатлантического альянса, и создается такое впечатление, что территория Грузии превратилась в постоянный полигон для натовских учений", - заявил полпред "Интерфаксу".

По его словам, усиление позиций НАТО в соседнем государстве представляет собой реальную угрозу для Южной Осетии и региона в целом.

"Поэтому на каждой встрече в рамках Женевских дискуссий мы поднимаем эти вопросы", - подчеркнул М.Джиоев.

Вопросы безопасности на госгранице, по словам полпреда, обсуждаются ежемесячно и на встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

"Следующая встреча предположительно пройдет 8 февраля. На ней у югоосетинской стороны будет возможность обсудить вопросы, связанные с нагнетанием Грузией ситуации на границе. Вместе с тем, надо заметить, что политические силы Грузии обостряют обстановку вокруг границы вместо того, чтобы лечить своих граждан от "свиного гриппа". Таким образом, они пытаются отвлечь внимание общественности от реальных проблем в Грузии", - отметил он.

 
 
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Усиление позиций НАТО в Грузии представляет реальную опасность для региона, заявил полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат...
 
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