|
«На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ
Новости Беларуси. 25 в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию прошли выступления танцевальных пар. Наш дуэт – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий – подготовили свою интерпретацию танго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой ритм жюри пришелся по вкусу, и белорусы принимают поздравления. Лучший результат наших ребят в сезоне, оценка 57,08. С нетерпением ждем их произвольную программу 26 января.
Юрий Гулицкий, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Анна Кубликова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию прошли выступления танцевальных пар. Наш дуэт – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий – подготовили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)