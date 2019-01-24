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«На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ

25.01.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 25 в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию прошли выступления танцевальных пар. Наш дуэт – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий – подготовили свою интерпретацию танго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске

Такой ритм жюри пришелся по вкусу, и белорусы принимают поздравления. Лучший результат наших ребят в сезоне, оценка 57,08. С нетерпением ждем их произвольную программу 26 января.

«На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ

Юрий Гулицкий, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Произвольная программа у нас завтра, да. Там больше эффектных элементов, поддержек, которые так нравятся зрителям. Там вращения есть. Если что-то говорить про нашу программу, то это программа о чувствах, об эмоциях друг к другу. Там есть лирическая часть, к концу прямо наоборот, на разрыв аорты все должно быть. Мы постараемся завтра тоже выступить хорошо, порадовать зрителей. Приходите, смотрите фигурное катание.

«На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ

Анна Кубликова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Поддерживайте.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию прошли выступления танцевальных пар. Наш дуэт – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий – подготовили...
 
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