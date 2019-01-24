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24-летнюю девушку парализовало после того, как она погладила кошку

25.01.2019 19:37 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Врачи полагают, что девушку парализовало из-за болезни, которую передала ей кошка.

По информации Daily Mail, в 2014 году во время отдыха в Португалии 24-летняя Джемма Берч из английского города Саутпорт привязалась к бездомной кошке, которой позже дала кличку Катарина.

Однако в последний день отдыха девушка почувствовала себя плохо и Джемма потеряла сознание в самолете по пути домой.

Как только самолет приземлился, ее доставили в больницу. Анализы показали, что у девушки в организме обнаружены кампилобактерии, которые обычно встречаются в сырой курятине.

Врачи поставили ей диагноз «тяжелое пищевое отравление», однако девушка заявила, что ест только растительную пищу и рыбу. Позже она призналась, что погладила бездомную кошку, которая, вероятно, и была переносчиком этих бактерий. Девушку выписали через неделю.

24-летнюю девушку парализовало после того, как она погладила кошку

Спустя время Джемма проснулась среди ночи. Ее отец срочно доставил в больницу, там девушке поставили диагноз «синдром Гийена-Барре».

Берч парализовало ниже бедер. Она долго проходила курс реабилитации, пока не научилась ходить заново. Она вернулась к своей прежней жизни только через 14 месяцев после инцидента.

«В июле 2014 года я поехала в отпуск в Португалию и влюбилась в эту бездомную кошку, которую мы назвали Катариной», – рассказывала Берч.

«Кошка ходила за нами повсюду, и мы впускали ее в наш номер. Я гладила ее и кормила молоком».

 «Это была серьезная пищевая реакция, но я заразилась от кошки. Скорее всего, она рылась в мусорных баках и там подхватила эту инфекцию».

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«Я становилась все слабее и слабее, но врачи просто сказали, что это реакция организма на болезнь и что постельный режим поможет мне почувствовать себя лучше».

Девушка думала, что она уже на пути к выздоровлению, однако ее здоровье резко ухудшилось, когда она не смогла устоять на ногах.  

Она дважды посещала своего врача, который настаивал, что это пищевое отравление.

«Среди ночи я упала с кровати, потому что не чувствовала ног», – сказала она.

«Когда я села, то поняла, что не чувствую ковра под ногами. Я стала царапать ноги, но ничего не чувствовала. Одна царапина стала кровоточить, а я ничего не чувствовала».

24-летнюю девушку парализовало после того, как она погладила кошку

«Находясь в приемном покое больницы, я искала в интернете «пищевое отравление, онемение, слабость», и мне выдало, что это синдром Гийена-Барре. Я показала это отцу. Врачи в больнице согласились с этим, и анализы доказали наличие данного синдрома. На следующий день меня парализовало ниже бедер. Я ничего не могла делать сама».

Берч была переведена в реабилитационную больницу, где она провела четыре месяца, научившись заново ходить.

24-летнюю девушку парализовало после того, как она погладила кошку

Год спустя девушка смогла ходить самостоятельно, и через 14 месяцев она вернулась к своей прежней жизни. Тем не менее, она все еще чувствует последствия своей болезни.

Вся эта история заставила ее отказаться от общения с бездомными кошками на всю жизнь. «Как бы сильно я их ни любила, я не могу дотронуться до бездомного кота. Я люблю домашних кошек и буду гладить их, надеясь, что они не рылись в мусорных баках». Ее преподаватели в университете предложили ей взять академический отпуск на год, однако девушка была полна решимости получить степень по психологии. Она смогла это сделать вместе со своей сестрой-близнецом Джессикой.

Берч призывает, чтобы люди наслаждались каждым днем своей жизни. «Я надеюсь, что моя история вдохновит людей, и хочу, чтобы они ценили все, что у них есть».
 
 
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Новости Великобритании. Врачи полагают, что девушку парализовало из-за болезни, которую передала ей кошка. По информации Daily Mail, в 2014 году во время отдыха в...
 
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