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Новости экономики за 25.01.2019
Новости Беларуси. Насколько увеличатся пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет? Когда в Гродно начнется строительство второй кольцевой магистрали? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Насколько увеличатся пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет? Когда в Гродно начнется строительство второй кольцевой магистрали?...
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