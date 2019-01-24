За 2018-й жилья с господдержкой построили на 70%, чем в 2017 году

Новости Беларуси. Почти 40 % введенного в эксплуатацию в 2018 году жилья построено для нуждающихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за год новоселов приняли 46,5 тысяч квартир общей площадью около 4 миллионов квадратных метров. Из них миллион квадратов построено с государственной поддержкой. Если сравнить с цифрами 2017-го, то получается, что строительство с господдержкой выросло на 70 %.