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БелАЗ начнёт серийное производство самосвалов на газу летом 2019-го
Новости Беларуси. БелАЗ заявил о готовности летом приступить к серийному производству карьерных самосвалов, работающих на газовом топливе. Сейчас один опытный образец такой машины успешно проходит испытания в Челябинской области, второй – дорабатывается в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До конца 2019 года завод планирует произвести 10 таких грузовиков. Газовые самосвалы востребованы в России, особенно в Якутии. Дизельное топливо там получается очень дорогим, так как его надо доставлять за 4000-5000 километров. Поэтому газом заправлять не только проще, но и намного экономнее.
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Новости Беларуси. БелАЗ заявил о готовности летом приступить к серийному производству карьерных самосвалов, работающих на газовом топливе. Сейчас один опытный...
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