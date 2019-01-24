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БелАЗ начнёт серийное производство самосвалов на газу летом 2019-го

25.01.2019 20:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. БелАЗ заявил о готовности летом приступить к серийному производству карьерных самосвалов, работающих на газовом топливе. Сейчас один опытный образец такой машины успешно проходит испытания в Челябинской области, второй – дорабатывается в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца 2019 года завод планирует произвести 10 таких грузовиков. Газовые самосвалы востребованы в России, особенно в Якутии. Дизельное топливо там получается очень дорогим, так как его надо доставлять за 4000-5000 километров. Поэтому газом заправлять не только проще, но и намного экономнее.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. БелАЗ заявил о готовности летом приступить к серийному производству карьерных самосвалов, работающих на газовом топливе. Сейчас один опытный...
 
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