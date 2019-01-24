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Когда в Гродно начнётся строительство второй кольцевой магистрали?

25.01.2019 20:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Гродно готовится к большому строительству. Стало известно, что в первом полугодии, ориентировочно весной, начнется прокладка новой городской кольцевой магистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект уже готов и прошел необходимые экспертизы. Определены и источники финансирования. Работы будут вестись в несколько этапов. На первом дорога выйдет к новому городскому району, застройка которого началась в 2018 году. Также будет реконструирован неиспользуемый железнодорожный мост через Неман.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Гродно готовится к большому строительству. Стало известно, что в первом полугодии, ориентировочно весной, начнется прокладка новой городской...
 
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