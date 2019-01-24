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Новые правила капремонта жилья в Беларуси: рассказываем подробности
Янина Бобрович заселилась в свою квартиру в 1985 году. За 34 года стены дома прохудились, спасают батареи. Капитальный ремонт планируют провести в 2019-м. Жильцам уже сказали: в апреле будет общее собрание.
Янина Бобрович:
Домов, которые построили до 93-го года, в Беларуси под 70 %. Тепловые конструкции в них устарели, почти все такие дома требуют ремонта. Ранее утепление фасадов зданий было отделено от капремонта. Новым постановлением определен иной порядок – теперь еще до начала разработки проекта коммунальщики обязаны установить: нужно ли дом утеплять, и какие источники финансирования использовать? В Беларуси их два: либо за счет бюджета, либо за средства собственников.
Евгений Поболовец, СТВ:
Делать все за раз – это как минимум втрое дешевле: не надо повторно штукатурить и красить фасады. Также изменен порядок ввода в эксплуатацию домов – теперь это можно делать только после выполнения всех работ. Раньше было как: ввели один подъезд из четырех и отчитались о завершении капремонта. А потом обоснованные жалобы жильцов и приписки в статистике.
Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Беларуси:
При капремонте выполняется и ремонт балконов, но есть дома, где его делать не выгодно. Дешевле оборудовать лоджии. Благо, проектов, как это реализовать на практике, хватает. Есть и еще одно важное новшество.
Геннадий Каленов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости:
В 2019 году по стране планируют капитально отремонтировать 3 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Это порядка 3 % всего жилого фонда.
Ко всему прочему, теперь в обязательном порядке при капремонте будут устанавливать и приборы регулирования тепла. Регулирование здесь – ключевое слово. Собственник должен иметь возможность самостоятельно определять температуру в своей квартире, чтобы не было так называемого «перетопа». Практика показала: в таких домах потребление тепла уменьшается на 12 %.
За счет бюджета и ежемесячных отчислений на капремонт теперь можно оплачивать и новые работы. К примеру, замену внутридомовой системы электроснабжения. И самое главное – расширение этого перечня не приведет к росту ежемесячной платы за капремонт.
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Янина Бобрович заселилась в свою квартиру в 1985 году. За 34 года стены дома прохудились, спасают батареи. Капитальный ремонт планируют провести в 2019-м. Жильцам уже...
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