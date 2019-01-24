ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Григорий Рапота: соглашение о взаимном признании виз с Россией может быть подписано в 2019 году

25.01.2019 20:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Межправительственное соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз может быть подписано уже в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота: соглашение о взаимном признании виз с Россией может быть подписано в 2019 году

Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. С подписанием соглашения граждане третьих стран смогут перемещаться по территории Союзного государства по одной визе.

Григорий Рапота: соглашение о взаимном признании виз с Россией может быть подписано в 2019 году

Иностранцы, которые имеют визу одной страны, Беларуси или России, смогут въезжать и пребывать на территории другой страны в течение всего срока действия визы.

Григорий Рапота: соглашение о взаимном признании виз с Россией может быть подписано в 2019 году

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
У меня прогноз самый оптимистичный. Документ отработан, последние штрихи на белорусской стороне. Где удобнее им подписывать, там и подпишут. Это может быть совершенно самостоятельное действо, когда два министра иностранных дел подписывают, либо будет приурочено к какому-то событию.

Григорий Рапота: соглашение о взаимном признании виз с Россией может быть подписано в 2019 году

А вот вопрос отмены роуминга в Союзном государстве пока еще в стадии проработки. Произойдет это не так быстро, поскольку затрагивается экономика и придется рихтовать какие-то детали экономического свойства, добавил Григорий Рапота.

Григорий Рапота: соглашение о взаимном признании виз с Россией может быть подписано в 2019 году

Григорий Рапота: соглашение о взаимном признании виз с Россией может быть подписано в 2019 году
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Межправительственное соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз может быть подписано уже в 2019 году, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика