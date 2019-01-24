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Григорий Рапота: соглашение о взаимном признании виз с Россией может быть подписано в 2019 году
Новости Беларуси. Межправительственное соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз может быть подписано уже в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. С подписанием соглашения граждане третьих стран смогут перемещаться по территории Союзного государства по одной визе.
Иностранцы, которые имеют визу одной страны, Беларуси или России, смогут въезжать и пребывать на территории другой страны в течение всего срока действия визы.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
А вот вопрос отмены роуминга в Союзном государстве пока еще в стадии проработки. Произойдет это не так быстро, поскольку затрагивается экономика и придется рихтовать какие-то детали экономического свойства, добавил Григорий Рапота.
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Новости Беларуси. Межправительственное соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз может быть подписано уже в 2019 году, сообщили в программе Новости «24...
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