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«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале
Новости Беларуси. Камера, мотор, стоп, снято. Киностудия «Беларусьфильм» продолжает съемки фильма «Пока будет небо», посвященного Янке Купале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в основе событий – манифестация. На улице Герцена – массовое уличное шествие, Янка Купала свидетель происходящего. Кстати, классика белорусской литературы играет Николай Шестак – латвиец, но с белорусскими корнями.
По мнению режиссера, актер – практически прототип героя. Он научился читать, говорить и немного писать по-белорусски. Но четко следует примете: никаких интервью до конца съемочного процесса.
Наталья Навоенко, художник-постановщик:
Название исторической драмы «Пока будет небо» – отсылка к строкам «Не загаснуть зоркі ў небе». Стихотворение уже больше века – неофициальный гимн белорусов.
Эксклюзивные кадры зритель сможет увидеть не раньше, чем через полгода, в четырехсерийном игровом фильме и киноверсии. А сегодняшний эпизод, на который ушел целый съёмочный день, превратится в три минуты на экране.
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«Это глубокие переживания»: показываем кадры со съёмок фильма «Пока будет небо», посвящённого Янке Купале
Новости Беларуси. Камера, мотор, стоп, снято. Киностудия «Беларусьфильм» продолжает съемки фильма «Пока будет небо», посвященного Янке Купале, сообщили в...
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