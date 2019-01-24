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«Мы сварили стол». Как зарождался армрестлинг в Беларуси
Родиться в семье водителя, работать помощником комбайнера и автослесарем, после отслужить в военно-морском флоте и строить элеватор. Что из этого может помочь стать мастером спорта международного класса и возглавить большую федерацию?
Почему 30 лет назад судьба выбрала именно его – гадает до сих пор. Ведь конкретной цели стать профессиональным спортсменом не было, а первую награду силач и вовсе получил на турнире по шашкам.
Валерий Бабук, председатель общественного объединения «Белорусская федерация армрестлинга», заслуженный тренер Республики Беларусь:
Когда приехал в Минск, в борьбу меня не взяли, возраст уже не подходил. Мне предложили заняться тяжёлой атлетикой. Я попал в секцию тяжёлой атлетики МТЗ, выполнил на звание кандидата в мастера спорта.
Он тогда только в Беларуси возрождался и я был участником первого чемпионата Советского Союза по этому виду спорта. В 1988 году я выполнил мастера спорта Советского Союза, ездил на чемпионаты Советского Союза неоднократно, выигрывал чемпионаты в БССР. Потом – тоже возраст, пришлось уходить. И в то время так получилось, что пришла телефонограмма из спорткомитета Советского Союза – что надо развивать такой вид спорта, как армрестлинг. Федерация у нас была тройственной: федерация гиревого спорта, пауэрлифтинг уже тогда был. Решили меня на эту должность назначить.
Возглавить движение армрестлеров подтолкнул спортивный интерес. Ведь тогда не было не то что конкретного плана развития, а даже представления об этом виде спорта. Пара поездок на соревнования в Россию, и вот уже первые награды разыграли белорусские силачи на руках.
Валерий Бабук:
Если в некоторых видах спорта мы можем уступать более именитым командам, то здесь у сборной Беларуси редко находились серьёзные соперники. В копилке наших армрестлеров – почти 3 сотни наград международных соревнований, 85 из которых – высшего достоинства.
Валерий Бабук:
Сегодня в приоритете у Валерия Владимировича – повышение интереса к здоровому образу жизни среди населения. С приходом в физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия» в посёлке Дружный, мастер спорта принёс с собой большую любовь к активному отдыху. Турниры по армрестлингу и гиревому спорту уже приобрели популярность у пуховичских любителей.
Валерий Бабук:
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Родиться в семье водителя, работать помощником комбайнера и автослесарем, после отслужить в военно-морском флоте и строить элеватор. Что из этого может помочь...
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