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«Мы сварили стол». Как зарождался армрестлинг в Беларуси

25.01.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Родиться в семье водителя, работать помощником комбайнера и автослесарем, после отслужить в военно-морском флоте и строить элеватор. Что из этого может помочь стать мастером спорта международного класса и возглавить большую федерацию?

Валерий Владимирович Бабук стоял, что называется, у истоков армрестлинга в Беларуси, рассказали в программе «Центральный регион».

Почему 30 лет назад судьба выбрала именно его – гадает до сих пор. Ведь конкретной цели стать профессиональным спортсменом не было, а первую награду силач и вовсе получил на турнире по шашкам.

«Мы сварили стол». Как зарождался армрестлинг в Беларуси

Валерий Бабук, председатель общественного объединения «Белорусская федерация армрестлинга», заслуженный тренер Республики Беларусь:
Я любил с детства спорт, ещё когда в школу ходил, особенно футбол, сейчас его люблю смотреть. И у меня были приличные данные для занятия футболом, но, к сожалению, я родился в деревне и поэтому не было ни тренера, ни учителя такого, который мог бы поставить какую-то технику.

Потом – служба в рядах Военно-морского флота. Естественно, с характером должен быть моряк. Меня привлекли, когда служил во флоте – в силовые виды.

Когда приехал в Минск, в борьбу меня не взяли, возраст уже не подходил. Мне предложили заняться тяжёлой атлетикой. Я попал в секцию тяжёлой атлетики МТЗ, выполнил на звание кандидата в мастера спорта.

«Мы сварили стол». Как зарождался армрестлинг в Беларуси

Возраст уже тоже был такой, немаленький, поэтому я перешёл в вид спорта, которым можно заниматься, грубо говоря, и в пенсионном возрасте – гиревой спорт.

Он тогда только в Беларуси возрождался и я был участником первого чемпионата Советского Союза по этому виду спорта. В 1988 году я выполнил мастера спорта Советского Союза, ездил на чемпионаты Советского Союза неоднократно, выигрывал чемпионаты в БССР. Потом – тоже возраст, пришлось уходить. И в то время так получилось, что пришла телефонограмма из спорткомитета Советского Союза – что надо развивать такой вид спорта, как армрестлинг. Федерация у нас была тройственной: федерация гиревого спорта, пауэрлифтинг уже тогда был. Решили меня на эту должность назначить.

«Мы сварили стол». Как зарождался армрестлинг в Беларуси

Возглавить движение армрестлеров подтолкнул спортивный интерес. Ведь тогда не было не то что конкретного плана развития, а даже представления об этом виде спорта. Пара поездок на соревнования в Россию, и вот уже первые награды разыграли белорусские силачи на руках.

Валерий Бабук:
Было трудно. Во-первых, не было спортинвентаря. Нужен был стол, его не было, мы сварили стол – естественно, он был грубоват. В 1993 году мы уже участвовали в чемпионате мира по армрестлингу в Москве. Была собрана команда, и Никоцкий Владимир – ему ещё тогда не было 18 лет – стал бронзовым призёром чемпионата мира. Потом, в 1994 году, повторил свой успех. В 1997 году выиграл чемпионат мира.

«Мы сварили стол». Как зарождался армрестлинг в Беларуси

Если в некоторых видах спорта мы можем уступать более именитым командам, то здесь у сборной Беларуси редко находились серьёзные соперники. В копилке наших армрестлеров – почти 3 сотни наград международных соревнований, 85 из которых – высшего достоинства.  

Валерий Бабук:
Подготовил 12 «международников», трёх заслуженных мастеров спорта – Шестакова, Кондратова и Смирнова – все женщины.

Сегодня в приоритете у Валерия Владимировича – повышение интереса к здоровому образу жизни среди населения. С приходом в физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия» в посёлке Дружный, мастер спорта принёс с собой большую любовь к активному отдыху. Турниры по армрестлингу и гиревому спорту уже приобрели популярность у пуховичских любителей.

«Мы сварили стол». Как зарождался армрестлинг в Беларуси

Валерий Бабук:
У нас перемены произошли довольно значительные. Было состояние, которое можно назвать плачевным: мало посещений было местным населением. Но мы тут сделали ремонт, столы приобрели, которые соответствуют международным стандартам. Просто я человек такой: если меня назначили на какую-то должность, то я буду и своим временем жертвовать, даже в ущерб семье, но буду добиваться…

Если меня поставили, значит, я должен сделать что-то – если по системе 5-балльной, то – на 5 с плюсом.


 
Теги: Минск
 
 
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Родиться в семье водителя, работать помощником комбайнера и автослесарем, после отслужить в военно-морском флоте и строить элеватор. Что из этого может помочь...
 
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