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Белорусский дуэт квалифицировался в произвольную программу ЧЕ в Минске
Белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий квалифицировались в произвольную программу чемпионата Европы в Минске.
Кубликова и Гулицкий в квалификации заняли 19-е место.
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 84,79 (мировой рекорд)
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,37
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) — 79,05
4. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 72,87
5. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 70,24
6. Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания) — 70,02
7. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 69,77
8. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 69,28...
19. Анна Кубликова/Юрий Гулицкий (Беларусь) — 57,08...
Всего участвовали 25 пар.
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Белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий квалифицировались в произвольную программу чемпионата Европы в Минске.
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