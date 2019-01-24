Белорусский дуэт квалифицировался в произвольную программу ЧЕ в Минске

Белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий квалифицировались в произвольную программу чемпионата Европы в Минске.



За выступление в короткой программе 25 января на льду "Минск-Арены" белорусская пара получила от арбитров 57,08 балла. Набранная сумма позволила белорусскому дуэту квалифицироваться в произвольную программу, в которой 26 января будут разыграны медали чемпионата. Начало в 16.25.

Кубликова и Гулицкий в квалификации заняли 19-е место.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 84,79 (мировой рекорд)

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,37

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) — 79,05

4. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 72,87

5. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 70,24

6. Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания) — 70,02

7. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 69,77

8. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 69,28...

19. Анна Кубликова/Юрий Гулицкий (Беларусь) — 57,08...

Всего участвовали 25 пар.

Источник: " Прессбол "