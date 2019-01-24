В Брилевичах открылся новый детский сад

Ясли-сад №176 открылись в минском микрорайоне Брилевичи, сообщает Мингорисполком.

Учреждение дошкольного образования расположено по адресу: ул. Яна Чечота, 34, и получило название "Купалінка".

"Наша задача — сделать дошкольное образование в шаговой доступности. Район и город видят эту необходимость, планомерно стараются решать ее. И подтверждение тому этот детский сад", — отметил на торжественной церемонии открытия заместитель главы администрации Московского района Виталий Брель, слова которого приводит агентство "Минск-Новости".

В трехэтажном здании разместились 12 групп: две ясельные и 10 для ребятишек от 3 до 7 лет. В каждой из них выведены игровая, учебная и научная зоны. В последней ребята будут заниматься экспериментами с водой и песком.

Кроме того, в саду есть кабинеты для кружков, бассейн, музыкальный и физкультурный залы.

С 28 января "Купалiнка" начнет принимать малышей.

С открытием 176-го детского сада в Московском районе теперь их стало 66. Разработан проект еще одного дошкольного учреждения в микрорайоне Брилевичи, к строительству которого приступят в этом году. Также идут проектные работы по садам в Михалово и Грушевке.