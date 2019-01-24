Суд освободил экс-советника Трампа из-под стражи под залог в $250 тыс.

Бывший политический советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун освобожден из-под стражи в зале суда под залог в $250 тыс., сообщает Bloomberg.

При этом суд запретил Р.Стоуну выезжать за пределы трех штатов: Флориды, Нью-Йорка и Вирджинии. Также ему разрешено посещать Вашингтон.

В пятницу Р.Стоун был задержан во Флориде. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам. В частности, отмечает агентство Bloomberg, одно из них касается препятствования правосудию, еще одно - оказания давления на свидетелей, и пять - дачи ложных показаний.

Ранее Associated Press сообщило, что предъявленные Р.Стоуну обвинения, вероятно, не связаны с возможным вмешательством России в выборы президента США в 2016 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс после ареста Р.Стоуна заявляла, что обвинения против него "никак не связаны с президентом".