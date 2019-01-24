Россия продолжит работу в интересах сохранения ДРСМД - Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в Брюсселе, что Россия продолжит работу по сохранению договора РСМД, несмотря на позицию США.

"Нет абсолютно, мы продолжаем работу в интересах сохранения этого документа, ничего не изменилось", - сказал он, отвечая на вопрос, означает ли итог Совета Россия-НАТО, состоявшегося в пятницу, что на этом договоре можно поставить крест.

"Несмотря на сложный разговор в ходе этого заседания, мы рассчитываем на то, что здравый смысл возобладает. Даже после приостановления США действия договора 2 февраля мы продолжим нашу работу", - сказал высокопоставленный дипломат российским журналистам.

"Я думаю, что натовская солидарность, которая проявилась в полной мере, будет, конечно же, мешать и дальше, но, тем не менее, ответственность за судьбу этого документа и за ситуацию с безопасностью в Евроатлантике и страны НАТО должны понимать в полной мере, мы это им разъясняли сегодня", - сообщил С.Рябков.