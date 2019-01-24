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Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира
Новости Беларуси. Главная звезда чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 – россиянка Алина Загитова. Но ей есть, с кем соперничать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Основная борьба за золото минского чемпионата Европы у женщин развернется между россиянками.
Представительницы этой страны в короткой программе показали отличные результаты – первое место у Алины Загитовой, второе – у Софии Самодуровой. Разница в баллах у девушек была небольшой – чуть больше трех пунктов. Идущей на третьем месте Алексии Паганини в произвольной программе придется ликвидировать отставание от первого места почти в 10 очков.
Ранее на «Минск-Арене» завершились выступления пар в танцах на льду. Белорусский дуэт – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий – квалифицировались в произвольную программу минского чемпионата Европы.
Выступление ребята однозначно могут занести себе в актив, тому подтверждение финальные баллы. 57,08 – лучшие цифры нашей пары в этом сезоне.
Тем не менее, они фактически шагнули в предпоследний вагон – из 20 лучших пар стали 19-ми.
Победу в короткой программе праздновал французский дуэт Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.
Изначально именно эта пара являлась фаворитом в танцах на льду, так что сенсации тут не произошло. Второе место у россиян – Александры Степановой и Ивана Букина. Замкнули подиум итальянцы – Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Габриэлла Пападакис, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Франция):
Кто победит в произвольной программе, станет известно 26 января. Выступление пар в танцах на льду начнутся в 16:25 по минскому времени.
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Новости Беларуси. Главная звезда чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 – россиянка Алина Загитова. Но ей есть, с кем соперничать, сообщили в программе...
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