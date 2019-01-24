ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира

25.01.2019 21:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Главная звезда чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 – россиянка Алина Загитова. Но ей есть, с кем соперничать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию

Основная борьба за золото минского чемпионата Европы у женщин развернется между россиянками.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира

Представительницы этой страны в короткой программе показали отличные результаты – первое место у Алины Загитовой, второе – у Софии Самодуровой. Разница в баллах у девушек была небольшой – чуть больше трех пунктов. Идущей на третьем месте Алексии Паганини в произвольной программе придется ликвидировать отставание от первого места почти в 10 очков.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира

Ранее на «Минск-Арене» завершились выступления пар в танцах на льду. Белорусский дуэт – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий – квалифицировались в произвольную программу минского чемпионата Европы.

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске

Выступление ребята однозначно могут занести себе в актив, тому подтверждение финальные баллы. 57,08 – лучшие цифры нашей пары в этом сезоне.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира

Тем не менее, они фактически шагнули в предпоследний вагон – из 20 лучших пар стали 19-ми.

«На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ

Победу в короткой программе праздновал французский дуэт Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира

Изначально именно эта пара являлась фаворитом в танцах на льду, так что сенсации тут не произошло. Второе место у россиян – Александры Степановой и Ивана Букина. Замкнули подиум итальянцы – Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира

Габриэлла Пападакис, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Франция):
Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира шесть или семь лет назад. Для нас это было очень важный турнир, так как мы последний год выступали по юниорам и очень хотели взять медаль. Не помню, получилось ли это у нас, но впечатления от того чемпионата остались.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира

Кто победит в произвольной программе, станет известно 26 января. Выступление пар в танцах на льду начнутся в 16:25 по минскому времени.

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Главная звезда чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 – россиянка Алина Загитова. Но ей есть, с кем соперничать, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брилевичах открылся новый детский сад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика