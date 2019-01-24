ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая

25.01.2019 21:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

На чемпионате Европы, который проходит в Минске, завершились соревнования в женском одиночном катании. 25 января фигуристки представили произовльную программу, по итогам которой был разыгран комплект медалей. 

Чемпионкой Европы стала 16-летняя россиянка Софья Самодурова (140,96 за проивольную программу, 213,84 – общий балл), вторую строчку заняла 16-летняя Алина Загитова (123,34 за проивольную программу, 198,34 – общий балл), а на третьей позиции оказалась 19-летняя Вивека Линдфорс из Финляндии ( 128,79 за проивольную программу, 194,40 – общий балл).

Самая юная российская фигуристка на чемпионате Европы и ученица Мишина: 11 фото Софьи Самодуровой

16-летняя новая чемпионка Европы поблагодарила зрителей за поддержку, а также тренерскую команду и свою семью. Она отметила, что ей было приятно кататься в Минске. Софья сказала, что с самого утра настраивалась только на прокат, старалась кататься чисто и ей кажется, что у нее получилось. «Работа дала свои плоды».

Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая
Софья Самодурова. Фото: instagram.com/isufigureskating

По итогам короткой программы лидером была Алина Загитова с результатом 75 баллов, второй была ее соотечественница Софья Самодурова, которая набрала 72,88, а на третьей строчке Алексия Паганини из Швейцарии, которая почти десять баллов уступала лидеру – 65,64.

Татьяна Тарасова поделилась трогательным фото с Алиной Загитовой с чемпионата Европы

Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая
Алина Загитова. Фото: instagram.com/isufigureskating

Еще одна российская фигуристка – Станислава Константинова – занимала 11 строчку после короткой программы из-за ошибки, допущенной во время исполнения номера.

Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая
Станислава Константинова. Фото: fsrussia.ru

После соревнований в короткой программе Алина Загитова отметила, что ей было сложно выйти на тренировку после выступления на чемпионате России, где она занята пятое место. Однако спортсменке очень помогли тренеры и близкие люди.

От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду

Софья Самодурова, которая тренируется у Алексея Мишина, на пресс-конференции рассказывала, что не думает о местах, а хочет показывать хорошее  и чистое фигурное катание.

Накануне старта чемпионата Европы спортивные эксперты делали прогнозы на то, что весь пьедестал займут российские фигуристки.   

Тарасова и Тутберидзе, Мишин и Орсер. Кто сегодня делает фигуристов-чемпионов? (читать далее)
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чемпионате Европы, который проходит в Минске, завершились соревнования в женском одиночном катании. 25 января фигуристки представили произовльную программу, по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дзержинске на центральной площади и в парке установили видеокамеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика