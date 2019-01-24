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В Дзержинске на центральной площади и в парке установили видеокамеры

25.01.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Спокойствие граждан в Дзержинске сейчас под наблюдением. Помогать милиции будут камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинске на центральной площади и в парке установили видеокамеры

Их разместили на центральной площади и в парке. Установка всех 16 камер, которые были задействованы в проекте, заняла около недели. За это время была проведена обрезка деревьев в парке для обеспечения видимости.

В Дзержинске на центральной площади и в парке установили видеокамеры

То, что происходит в центре города, могут видеть в диспетчерской службе ЖКХ. Но уже весной планируется передать «картинку» с камер видеонаблюдения на эксплуатацию и содержание Дзержинскому РОВД.

В Дзержинске на центральной площади и в парке установили видеокамеры

Вадим Костюк, руководитель жилищно-эксплуатационного участка № 1 Дзержинска:
Данные видеокамеры установлены в местах массового пребывания граждан на республиканских и городских праздниках, которые проводятся в данном месте. Безусловно, это полезно для безопасности граждан и гостей нашего города.

В Дзержинске на центральной площади и в парке установили видеокамеры

Благодаря таким новинкам теперь под контролем находятся не только центр города, сцена и парк. Также можно видеть вход в музыкальную и среднюю школу, музей и наблюдать за пешеходными дорожками.

В Дзержинске на центральной площади и в парке установили видеокамеры

В Дзержинске на центральной площади и в парке установили видеокамеры
 
 
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Новости Беларуси. Спокойствие граждан в Дзержинске сейчас под наблюдением. Помогать милиции будут камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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