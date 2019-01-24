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В Дзержинске на центральной площади и в парке установили видеокамеры
Новости Беларуси. Спокойствие граждан в Дзержинске сейчас под наблюдением. Помогать милиции будут камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Их разместили на центральной площади и в парке. Установка всех 16 камер, которые были задействованы в проекте, заняла около недели. За это время была проведена обрезка деревьев в парке для обеспечения видимости.
То, что происходит в центре города, могут видеть в диспетчерской службе ЖКХ. Но уже весной планируется передать «картинку» с камер видеонаблюдения на эксплуатацию и содержание Дзержинскому РОВД.
Вадим Костюк, руководитель жилищно-эксплуатационного участка № 1 Дзержинска:
Благодаря таким новинкам теперь под контролем находятся не только центр города, сцена и парк. Также можно видеть вход в музыкальную и среднюю школу, музей и наблюдать за пешеходными дорожками.
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Новости Беларуси. Спокойствие граждан в Дзержинске сейчас под наблюдением. Помогать милиции будут камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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