В Дзержинске на центральной площади и в парке установили видеокамеры

Новости Беларуси. Спокойствие граждан в Дзержинске сейчас под наблюдением. Помогать милиции будут камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Их разместили на центральной площади и в парке. Установка всех 16 камер, которые были задействованы в проекте, заняла около недели. За это время была проведена обрезка деревьев в парке для обеспечения видимости.





То, что происходит в центре города, могут видеть в диспетчерской службе ЖКХ. Но уже весной планируется передать «картинку» с камер видеонаблюдения на эксплуатацию и содержание Дзержинскому РОВД.





Вадим Костюк, руководитель жилищно-эксплуатационного участка № 1 Дзержинска:

Данные видеокамеры установлены в местах массового пребывания граждан на республиканских и городских праздниках, которые проводятся в данном месте. Безусловно, это полезно для безопасности граждан и гостей нашего города.





Благодаря таким новинкам теперь под контролем находятся не только центр города, сцена и парк. Также можно видеть вход в музыкальную и среднюю школу, музей и наблюдать за пешеходными дорожками.







