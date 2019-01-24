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Форсаж в Прилуках: 26-летний водитель автомобиля пытался скрыться от ГАИ

25.01.2019 21:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 26-летнего водителя легковушки после погони задержали инспекторы ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Форсаж в Прилуках: 26-летний водитель автомобиля пытался скрыться от ГАИ

Молодой человек пошел на обгон на пешеходном переходе, а после сигнала правоохранителей об остановке попытался скрыться в Прилуках. Он двигался по пешеходным дорожкам, столкнулся с другим автомобилем и, по словам очевидцев, едва не сбил ребенка.

Форсаж в Прилуках: 26-летний водитель автомобиля пытался скрыться от ГАИ

Остановили опасную гонку сугробы: преодолеть их нарушитель не смог. Удостоверения водителя, страховки и техосмотра у лихача не было. В отношении мужчины составлено 10 административных протоколов.

Форсаж в Прилуках: 26-летний водитель автомобиля пытался скрыться от ГАИ
 
 
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Новости Беларуси. 26-летнего водителя легковушки после погони задержали инспекторы ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Молодой человек пошел на обгон на...
 
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