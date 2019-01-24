ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь за разделку и транспортировку раненых или мёртвых диких животных могут привлечь и к уголовной ответственности

25.01.2019 21:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Возможен штраф и уголовная ответственность. Молодечненская природоохранная инспекция напоминает о правилах поведения при обнаружении на дороге пострадавшего дикого животного, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь за разделку и транспортировку раненых или мёртвых диких животных могут привлечь и к уголовной ответственности

В первую очередь о ситуации необходимо сообщить сотрудникам МВД, МЧС или пользователю охотничьих угодий, на территории которых было найдено животное. Разделка и транспортировка строго запрещается и облагается крупным штрафом, а в некоторых случаях – и привлечением к уголовной ответственности.

Теперь за разделку и транспортировку раненых или мёртвых диких животных могут привлечь и к уголовной ответственности

Теперь за разделку и транспортировку раненых или мёртвых диких животных могут привлечь и к уголовной ответственности

Василий Павлов, старший государственный инспектор Молодечненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:
По решению суда у этого гражданина может быть изъято транспортное средство, на котором перевозилась дичь. Такие строгие санкции ввели для того, чтобы наказать браконьеров, которые при задержании объяснили, что нашли тушу или мясо в угодьях и непричастны к добыче зверя.

Хотелось бы отметить, что к раненым и травмированным животным не следует подходить, так как они могут проявлять агрессию по отношению к человеку и причинить ему серьезную травму.

Теперь за разделку и транспортировку раненых или мёртвых диких животных могут привлечь и к уголовной ответственности

Конфискованное сотрудниками МЧС или МВД животное отправляется к пользователю охотничьих угодий. А там ветеринарный врач решает его дальнейшую судьбу. Кстати, к трассе зимой диких животных привлекает соль, которой посыпают территорию возле дорог.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Возможен штраф и уголовная ответственность. Молодечненская природоохранная инспекция напоминает о правилах поведения при обнаружении на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Национальный парк «Нарочанский» расширяет туристические маршруты и экскурсионные программы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика