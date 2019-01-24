Теперь за разделку и транспортировку раненых или мёртвых диких животных могут привлечь и к уголовной ответственности

Новости Беларуси. Возможен штраф и уголовная ответственность. Молодечненская природоохранная инспекция напоминает о правилах поведения при обнаружении на дороге пострадавшего дикого животного, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





В первую очередь о ситуации необходимо сообщить сотрудникам МВД, МЧС или пользователю охотничьих угодий, на территории которых было найдено животное. Разделка и транспортировка строго запрещается и облагается крупным штрафом, а в некоторых случаях – и привлечением к уголовной ответственности.









Василий Павлов, старший государственный инспектор Молодечненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

По решению суда у этого гражданина может быть изъято транспортное средство, на котором перевозилась дичь. Такие строгие санкции ввели для того, чтобы наказать браконьеров, которые при задержании объяснили, что нашли тушу или мясо в угодьях и непричастны к добыче зверя.

Хотелось бы отметить, что к раненым и травмированным животным не следует подходить, так как они могут проявлять агрессию по отношению к человеку и причинить ему серьезную травму.





Конфискованное сотрудниками МЧС или МВД животное отправляется к пользователю охотничьих угодий. А там ветеринарный врач решает его дальнейшую судьбу. Кстати, к трассе зимой диких животных привлекает соль, которой посыпают территорию возле дорог.