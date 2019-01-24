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Теперь за разделку и транспортировку раненых или мёртвых диких животных могут привлечь и к уголовной ответственности
Новости Беларуси. Возможен штраф и уголовная ответственность. Молодечненская природоохранная инспекция напоминает о правилах поведения при обнаружении на дороге пострадавшего дикого животного, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В первую очередь о ситуации необходимо сообщить сотрудникам МВД, МЧС или пользователю охотничьих угодий, на территории которых было найдено животное. Разделка и транспортировка строго запрещается и облагается крупным штрафом, а в некоторых случаях – и привлечением к уголовной ответственности.
Василий Павлов, старший государственный инспектор Молодечненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:
Хотелось бы отметить, что к раненым и травмированным животным не следует подходить, так как они могут проявлять агрессию по отношению к человеку и причинить ему серьезную травму.
Конфискованное сотрудниками МЧС или МВД животное отправляется к пользователю охотничьих угодий. А там ветеринарный врач решает его дальнейшую судьбу. Кстати, к трассе зимой диких животных привлекает соль, которой посыпают территорию возле дорог.
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Теперь за разделку и транспортировку раненых или мёртвых диких животных могут привлечь и к уголовной ответственности
Новости Беларуси. Возможен штраф и уголовная ответственность. Молодечненская природоохранная инспекция напоминает о правилах поведения при обнаружении на...
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