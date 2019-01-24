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Национальный парк «Нарочанский» расширяет туристические маршруты и экскурсионные программы
Новости Беларуси. Национальный парк «Нарочанский» подводит итоги работы. Летом-2019 природный комплекс Мяделя отметит 20-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Основные направления парка – отдых, оздоровление и туризм. За 2018 год этими услугами воспользовались 25 тысяч человек. Летний сезон также был богат на гостей из-за рубежа.
Национальный парк предлагает около 30 разноформатных экскурсий по всей Беларуси, лечебные процедуры в десятке санаториев и отдых на туристических стоянках.
Людмила Кравчонок, начальник отдела туризма национального парка «Нарочанский»:
В планах национального парка «Нарочанский» – расширить экскурсионные программы и усовершенствовать имеющиеся услуги.
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Новости Беларуси. Национальный парк «Нарочанский» подводит итоги работы. Летом-2019 природный комплекс Мяделя отметит 20-летие, сообщили в программе «Минщина» на...
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