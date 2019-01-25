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42 ДТП за день в Гродно и Гродненском районе

25.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Изменения в погоде всегда сильно сказываются на дорожной ситуации. В пресс-службе УГАИ  УВД облисполкома сообщают об участившихся случаях ДТП и просят соблюдать осторожность, как водителей, так и пешеходов. 

– Основная часть аварий происходит из-за несоблюдения дистанции между автомобилями и небольшого бокового интервала. Необходимо понимать, что в один миг снег с дорог не исчезнет, так что водителям нужно позаботиться о своей безопасности и быть внимательными. Сейчас в Гродно 4 экипажа ГАИ сопровождают 4 колонны техники по уборке снега, в каждой по 5 машин, – подчеркнул начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик. 

Сегодня весь день сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме, таким же образом они будут работать и на выходных.  По статистке в пятницу, субботу и воскресение число аварий возрастает, а с учетом погоды ситуация ухудшается. Дополнительные наряды ГАИ будут работать не только в Городе, но и в районах области. 

Также правоохранители просят быть внимательными пешеходов и напоминают, что зимой тормозной путь автомобиля гораздо длиннее. Лучше лишний раз посмотреть на дорогу, прежде чем переходить проезжую часть. 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Изменения в погоде всегда сильно сказываются на дорожной ситуации. В пресс-службе УГАИ УВД облисполкома сообщают об участившихся случаях ДТП и просят соблюдать...
 
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