42 ДТП за день в Гродно и Гродненском районе

Изменения в погоде всегда сильно сказываются на дорожной ситуации. В пресс-службе УГАИ УВД облисполкома сообщают об участившихся случаях ДТП и просят соблюдать осторожность, как водителей, так и пешеходов.



– Основная часть аварий происходит из-за несоблюдения дистанции между автомобилями и небольшого бокового интервала. Необходимо понимать, что в один миг снег с дорог не исчезнет, так что водителям нужно позаботиться о своей безопасности и быть внимательными. Сейчас в Гродно 4 экипажа ГАИ сопровождают 4 колонны техники по уборке снега, в каждой по 5 машин, – подчеркнул начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик.



Сегодня весь день сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме, таким же образом они будут работать и на выходных. По статистке в пятницу, субботу и воскресение число аварий возрастает, а с учетом погоды ситуация ухудшается. Дополнительные наряды ГАИ будут работать не только в Городе, но и в районах области.



Также правоохранители просят быть внимательными пешеходов и напоминают, что зимой тормозной путь автомобиля гораздо длиннее. Лучше лишний раз посмотреть на дорогу, прежде чем переходить проезжую часть.



