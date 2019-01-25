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Обладатели карих глаз предрасположены к зимней депрессии

25.01.2019 — Разное | Полымя  
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Учёные выяснили, что от цвета глаз зависит возникновение сезонного аффективного расстройства в осенние и зимние месяцы. Риск выше у людей с карими глазами, говорится в статье, опубликованной на сайте The Conversation.

Обладатели карих глаз предрасположены к зимней депрессии

Исследованием в данной области занимались научные специалисты из Университета Южного Уэльса. Эксперты установили, что у обладателей карих глаз в два раза чаще (а то и чаще) возникает сезонное аффективное расстройство осенью и зимой, нежели у людей со светлыми или голубыми глазами. Дело в том, что тёмные оттенки глаз хуже пропускают солнечный свет, когда дни становятся короче, что в итоге влияет на производство «гормона счастья» (серотонина).

Зимой люди чаще болеют, чем в другие сезоны года, рано темнеет, непогода вводит людей в состояние подавленности. Это явление называют сезонным аффективным расстройством (САР). Его симптомы похожи на симптомы депрессии. Приходит усталость, беспокойство, сонливость, тянет к сладкой и жирной пище, появляются перепады настроения.

Многие ученые придерживаются мнения, что зимняя депрессия может иметь генетические корни. Сказывается и место проживания.

Существует и теория, что цвет глаз также влияет на вероятность появления САР. Это доказывает исследование, проведенное доктором Лэнсом Уокмэном, в котором приняло участие 175 студентов из университетов Уэльса и Кипра.

Результаты подтвердили, что люди с серыми или голубыми глазами практически не подвержены сезонным расстройствам, чего нельзя сказать о кареглазых.

После опубликования нашлось много противников. Гипотеза была объявлена банальным совпадением. Но доктор Уоркман не отказался от продолжения исследования. Им была выдвинута новая гипотеза о том, что одна из причин САР – нехватка зимой солнечного света. Из-за этого происходит дисбаланс мелатонина. Серые или голубые глаза обладают повышенной чувствительностью к свету. Им не нужно столько света, сколько темным глазам. В мозг человека со светлыми глазами поступает меньше мелатонина, что дает им возможность чувствовать себя более бодрыми по сравнению с кареглазыми.

Доктор Лэнс Уокмэн в своей последней работе высказал предположение, что, возможно, голубые глаза появились в ходе эволюции около 10000 лет назад для обеспечения устойчивости человека к сезонным аффективным расстройствам.

Также специалисты посоветовали всем зимой проводить больше времени на улице, особенно в солнечную погоду.

Источник: hotgeo.ru

 
 
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Учёные выяснили, что от цвета глаз зависит возникновение сезонного аффективного расстройства в осенние и зимние месяцы. Риск выше у людей
 
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