Бээнэфовцам грозит выселение из главного зала офиса

"Домэнергосервис" хочет расторгнуть три договора на аренду помещений в офисе БНФ. Поданы иски о выселении Минской городской организации Партии БНФ, Минской областной организации ПБНФ, а также Минской областной организации общественного объединения БНФ "Адраджэнне". Дела будут рассматриваться одно за другим с 10:30.





пишет Еврорадио. Кстати, 16 января в том же суде рассматривалось дело о расторжении основного договора на аренду помещения Партией БНФ. Суд отказал "Домэнергосервису" и не лишил партию юридического адреса,Еврорадио.





По словам председателя Партии БНФ Рыгора Костусева, Минская городская и Минская областная организации ПБНФ оплатили все задолженности и оплачивают текущие платежи. Общественное объединение БНФ "Адраджэнне" занимает главный зал офиса — именно здесь происходит основная масса публичных мероприятий, выставок, заседаний и других собраний. По этому договору, говорит Костусев, до сих пор не смогли ликвидировать задолженность. ОО БНФ "Адраджэнне" должно государству за аренду помещения 11 тысяч рублей.





ссылке. ПБНФ просит поклонников помочь в сборе денег. Как перевести деньги, можно посмотреть по



