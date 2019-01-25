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Бээнэфовцам грозит выселение из главного зала офиса

25.01.2019 22:03 — Разное | Партизан  
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31 января в Экономическом суде Минска будут рассматриваться три дела по искам, поданным государственным предприятием "Домэнергосервис" против Партии БНФ и общественного объединения БНФ "Адраджэнне".

"Домэнергосервис" хочет расторгнуть три договора на аренду помещений в офисе БНФ. Поданы иски о выселении Минской городской организации Партии БНФ, Минской областной организации ПБНФ, а также Минской областной организации общественного объединения БНФ "Адраджэнне". Дела будут рассматриваться одно за другим с 10:30.

Кстати, 16 января в том же суде рассматривалось дело о расторжении основного договора на аренду помещения Партией БНФ. Суд отказал "Домэнергосервису" и не лишил партию юридического адреса, пишет Еврорадио.

По словам председателя Партии БНФ Рыгора Костусева, Минская городская и Минская областная организации ПБНФ оплатили все задолженности и оплачивают текущие платежи. Общественное объединение БНФ "Адраджэнне" занимает главный зал офиса — именно здесь происходит основная масса публичных мероприятий, выставок, заседаний и других собраний. По этому договору, говорит Костусев, до сих пор не смогли ликвидировать задолженность. ОО БНФ "Адраджэнне" должно государству за аренду помещения 11 тысяч рублей.

ПБНФ просит поклонников помочь в сборе денег. Как перевести деньги, можно посмотреть по ссылке.


 
Теги: Минск
 
 
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31 января в Экономическом суде Минска будут рассматриваться три дела по искам, поданным государственным предприятием "Домэнергосервис" против Партии БНФ и...
 
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