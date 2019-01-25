Гибридная интеграция: сценарии развития событий

Общая риторика, информационная война, развернувшаяся сегодня против Беларуси, свидетельствуют о том, что Москва заинтересована в "геополитическом поглощении" Беларуси. Речь не идет о территориальном включении республики в состав РФ, но о пространственном слиянии в Союз, когда от суверенитета республики останутся только формальные атрибуты.





Мы также до конца не знаем, как сильно Лукашенко заинтересован в том, чтобы сохранить независимость страны, и на какие шаги он готов пойти, чтобы защитить суверенитет. Пока наш анализ базируется исключительно на предположении, что Лукашенко так любит свою власть, что ни за что ее не отдаст, а это и является основной гарантией. При этом, кроме риторики, мы не отмечаем никаких исключительных действий на институциональном, государственном уровне.









Павел Усов, фото: Фейсбук





Итак, как могут разворачиваться события в случае если есть "воля и желание".





1. Лукашенко выжидает и затягивает процесс "интеграции", при этом он не предпринимает никаких шагов по институциональной белорусизации. Россия усиливает экономическое, энергетическое, информационное давление. Это приводит к ухудшению внутренней ситуации в стране, росту напряженности и недовольству не только внутри общества, но и среди управленческого аппарата.





К 2020 году возникает реальная угроза не признания результатов выборов президента в Беларуси. Лукашенко не выдерживает политико-психологического давления и начинает идти на уступки. Для начала он может согласиться на размещение российской военной базы, полагая, что это приведет к ослаблению давления и позволит ему выиграть время.





Однако, вне всякого сомнения, за этим последует продавливание Москвой единой валюты и своего стратегического плана по созданию Союзного государства как единого политического организма с Путиным во главе. Лукашенко остается картофельным "президентом" Беларуси, имея только атрибутивные функции. Добывает свой срок до 2025 года и уходит в отставку. Управленческие элиты в стране ускоренно русифицируются, а национально-ориентированные группы населения выдавливаются из страны. Беларусь на десятки лет теряет свою независимость.





2. Россия наращивает «интеграционное давление», Лукашенко осознает, что поглощение неизбежно. Для предотвращения потери независимости он начинает радикальные шаги по укреплению суверенитета страны. Инициирует экономические реформы (приватизацию), приостанавливает действие Союзного договора от 1999 года, восстанавливает границу с РФ. Беларусь также приостанавливает членство в ОДКБ, ЕАЭС и т.д. Параллельно с этим ускоренными темпами идет белорусизация силовых структур, армии, управленческого аппарата, системы образования. Денонсация договоров потребует введения чрезвычайного положения в трех восточных областях Беларуси.





В свою очередь подрыв экономических и политических отношений с Россией приведет к быстрому ухудшению экономической ситуации в стране: инфляции, росту безработицы, задержке выплат, повышению цен, как результат - протестам. Людей, потерявших работу в Беларуси, уже не будет принимать российский рынок труда, они становятся главным наполнением для социального взрыва внутри страны.





Для удержания ситуации под контролем станет необходимым компромисс с белорусским гражданским обществом (включении его представителей в процесс государственного управления), которое соглашается поддержать "геополитический переворот Беларуси". Это может стать одним из факторов дерадикализации ситуации в стране, ускорения реформ и системной белорусизации. На основе возможного компромисса и перед угрозой внешнего воздействия Лукашенко отменяет президентские и другие выборы (в стране вводится чрезвычайное положение).





Этот сценарий требует быстрого налаживания отношений с Западом (ЕС, США) с целью получения как неограниченной финансовой помощи, так и дополнительных гарантий безопасности. За поддержкой Минск может также обратиться к Китаю. В свою очередь, Украина, заинтересованная в успешном завершении геополитической переориентации Беларуси, может оказать военную помощь белорусской армии.





Для стабилизации внутриэкономической и социальной ситуации в течении первых 2 лет после разрыва отношений с Россией потребуется до 20 - 30 млрд. евро., прежде всего для создания подушки социальной и экономической безопасности и проведение реформ: реструктуризация госсектора в экономике и реструктуризации, выплаты социальных пособий, пенсий, зарплат (особенно силовикам и бюджетникам) перепрофилирование кадров и т.д.





Итог А: финансовая помощь, быстро проведенные реформы, либерализация позволяют стабилизировать экономическую, политическую ситуацию в стране. Тем не менее, Лукашенко не желает отказываться от власти и от планов "продолжить династию". Беларусь остается своего рода "национальной диктатурой" между Западом и Востоком. Однако за время "геополитического переворота" в стране происходят серьезные системные сдвиги, что приводит к скорому устранению авторитарного правления;





Итог В: финансовая помощь, быстро проведенные реформы, либерализация позволяют стабилизировать экономическую, политическую ситуацию в стране. Лукашенко идет на разворачивание политических реформ, способствует организации демократических выборов в Беларуси и уходит в отставку. Страна берет курс на интеграцию с ЕС.









Действия России:





Непрямая агрессия





Россия уже на первом этапе (попытки денонсации договора) разворачивает активные действия в отношении Беларуси (военные маневры, регулярное нарушение границ), полная экономическая изоляция, высылка белорусских гастарбайтеров. Россия объявляет режим Лукашенко нелегитимным, провоцирует антиправительственные выступления (организовывает гибель сторонников «русского мира»), активизирует деятельность про российских организаций, усиливает процесс деконсолидации белорусской элиты и «раскручивает» своего Лидера.





- Если на первом этапе белорусским властям удастся быстро и эффективно реализовать белорусизацию всех политических, информационных и социальных институтов, изолировать активность российских акторов в Беларуси, то страна может успешно преодолеть попытки дестабилизации ситуации;





- Если белорусские власти будут колебаться, а процесс белорусизации затянется, это приведет к очень быстрому распаду всей социально-политической системы страны и в конечном итоге к перевороту и потере суверенитета;





Прямая агрессия





Белорусская армия в ее нынешнем виде (идеологическом состоянии) будет не в состоянии противостоять российской армии. Даже всеобщая мобилизация радикальным образом не изменит ситуации. Белорусскую армию не учили воевать с российской, следует также учитывать, что фактор российского присутствия в армии республики очень высок, что может парализовать ее управление. Армия уже должна быть объектом интенсивной белорусизации (чего не происходит). Вместе с тем, вряд ли белорусы в массе своей станут сражаться в рядах русской армии либо в качестве ополченцев на стороне России.





А. Прямое вторжение приводит к отторжению части территории Беларуси либо принуждает Лукашенко согласиться на все условия по созданию Союзного государства и отставку. Однако военная оккупация усугубит положение России и ее экономическое состояние. Это также потребует огромных затрат для удержания территории.





Б. Беларусь получает широкую международную военную поддержку (в том числе и со стороны Украины), что приведет к затяжному противостоянию с Россией.





3. Отказ Москвы от радикальной интеграции. Возвращение «status quo»





А) Лукашенко в течении очередного цикла не будет предпринимать ничего для глубоких экономических, политических, культурных реформ. Система и страна продолжает деградировать и оставаться зависимой от России. Это также позволит ему удерживать власть на протяжении следующих сроков и с последующей ее передачей преемнику.





Б) Лукашенко решает начать процесс системных реформ и белорусизации политических институтов, что приведет к постепенной переориентацией на запад, и, соответственно, к усилению давления со стороны России. Но социально-экономические и политические преобразования, которые должны начаться уже сегодня, помогут смягчить конфронтацию с Москвой.





На данный момент мы наблюдаем попытки затягивать «процесс переговоров» с белорусской страны. Но затягивание без внутренних реформ, системных преобразований не решает проблем, связанных с интеграционными угрозами. В любой момент может начаться новая фаза обострения.



