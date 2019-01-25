ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белоруснефть» намерена продолжать добычу нефти в Венесуэле

25.01.2019 21:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусская сторона рассчитывает на дальнейшую реализацию проекта по нефтедобыче на территории Венесуэлы. Несмотря на политическую ситуацию, «Белоруснефть» надеется на сотрудничество с Каракасом.



«Мы рассчитываем на дальнейшую реализацию проекта по нефтедобыче на территории Венесуэлы. На сегодняшний день СП «Петролера БелоВенесолана» продолжает свою работу, хотя в 2018 году объемы добычи нефти несколько снизились», – сказал представитель «Белоруснефти» агентству «Интерфакс-Запад».

По его словам, сейчас на территории Венесуэлы находится только один представитель «Белоруснефти».

«Работа СП налажена, участие в руководстве осуществляется дистанционно. Прибыль от реализации нефти поступает пропорционально нашего участия в капитале – 40%», – добавил он.

Представитель «Белоруснефти» также отметил, что в компании рассчитывают на восстановление объемов нефтедобычи. В то же время дополнительных работ по разведке не планируется.

«Общие запасы на месторождениях, где ведет добычу наше СП, составляют 100 миллионов тонн. Соответственно, наша доля потенциально — 40 миллионов тонн», – сообщил он.

Венесуэльско-белорусское совместное предприятие по добыче нефти «Петролера БелоВенесолана» (доля ПО «Белоруснефть» 40%) работает в Венесуэле с 2007 года. За это время предприятие разрабатывает 7 нефтяных и 6 газовых месторождений. За период 2008-2017 годов добыто более 9 миллионов тонн нефти и 6,8 миллиардов кубических метров газа.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сторона рассчитывает на дальнейшую реализацию проекта по нефтедобыче на территории Венесуэлы. Несмотря на политическую ситуацию, «Белоруснефть»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд освободил экс-советника Трампа из-под стражи под залог в $250 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика