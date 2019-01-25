«Белоруснефть» намерена продолжать добычу нефти в Венесуэле









агентству «Интерфакс-Запад». «Мы рассчитываем на дальнейшую реализацию проекта по нефтедобыче на территории Венесуэлы. На сегодняшний день СП «Петролера БелоВенесолана» продолжает свою работу, хотя в 2018 году объемы добычи нефти несколько снизились», – сказал представитель «Белоруснефти»«Интерфакс-Запад».





По его словам, сейчас на территории Венесуэлы находится только один представитель «Белоруснефти».





«Работа СП налажена, участие в руководстве осуществляется дистанционно. Прибыль от реализации нефти поступает пропорционально нашего участия в капитале – 40%», – добавил он.





Представитель «Белоруснефти» также отметил, что в компании рассчитывают на восстановление объемов нефтедобычи. В то же время дополнительных работ по разведке не планируется.





«Общие запасы на месторождениях, где ведет добычу наше СП, составляют 100 миллионов тонн. Соответственно, наша доля потенциально — 40 миллионов тонн», – сообщил он.





Венесуэльско-белорусское совместное предприятие по добыче нефти «Петролера БелоВенесолана» (доля ПО «Белоруснефть» 40%) работает в Венесуэле с 2007 года. За это время предприятие разрабатывает 7 нефтяных и 6 газовых месторождений. За период 2008-2017 годов добыто более 9 миллионов тонн нефти и 6,8 миллиардов кубических метров газа.



