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Бесправник разогнал авто до 199 км/ч и врезался в легковушку: погибла женщина
63-летняя женщина погибла в результате ДТП на трассе М10, сообщает брестская милиция.
Авария произошла 25 января около 12.20. Житель Лунинецкого района на Peugeot 407 ехал по трассе М10 в сторону Кобрина. При подъеме на мост он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в попутный Peugeot 607.
В аварии погибла 63-летняя женщина, которая ехала в Peugeot 407,
Оказалось, что Peugeot 407 ехал со скоростью 199 км/ч. Водитель автомобиля прав не имеет. На момент ДТП он также был пьян.
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63-летняя женщина погибла в результате ДТП на трассе М10, сообщает брестская милиция.
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