Бесправник разогнал авто до 199 км/ч и врезался в легковушку: погибла женщина

Авария произошла 25 января около 12.20. Житель Лунинецкого района на Peugeot 407 ехал по трассе М10 в сторону Кобрина. При подъеме на мост он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в попутный Peugeot 607.





пишет НН. В аварии погибла 63-летняя женщина, которая ехала в Peugeot 407,НН.





Оказалось, что Peugeot 407 ехал со скоростью 199 км/ч. Водитель автомобиля прав не имеет. На момент ДТП он также был пьян.



