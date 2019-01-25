«Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой и Минском из-за погоды

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево „Аэрофлот“ вносит изменения в расписание рейсов 26 и 27 января», — сообщается на сайте компании.

26 января отменены рейсы SU1843 Минск — Шереметьево и SU1832 Шереметьево — Минск. 27 января не будет рейсов SU1842 Шереметьево — Минск и SU1843 Минск — Шереметьево.

В эти дни компания отменяет 131 рейс. Кроме того, перенесено время отправления еще 171 рейса.