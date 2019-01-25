26 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день таможенника.

Индия - День республики.

Австралия - День Австралии.

ПРИМЕТЫ:

Ермил. Кошка катается по половицам или собака лежит, вытянувшись, - к теплу, кошка клубком или собака лежит, свернувшись, - к морозу.

РОДИЛИСЬ:

1891 Илья Григорьевич ЭРЕНБУРГ, российский писатель.

1918 Николае ЧАУШЕСКУ, президент Румынии в 1974-1989 гг.

1921 Акио МОРИТА, японский бизнесмен, основатель корпорации «Сони». В школе он был двоечником, зато читал все книги по электронике, которые мог раздобыть. Несколько поколений его семьи занимались производством водки сакэ, но он выбрал другой путь.

1925 Пол НЬЮМАН, американский актёр.

1955 Эдди ВАН ХАЛЕН, американский музыкант.

1960 Леонид Геннадьевич ПАРФЁНОВ, российский тележурналист. Автор и продюсер проекта российских денежных купюр (образца 1997 года). Жена Елена ЧЕКАЛОВА - телеведущая, сын Иван, дочь Мария.

1961 Уэйн Дуглас ГРЕТЦКИ, канадский хоккеист, один из величайших игроков в истории НХЛ. Его дед Терентий Лаврентьевич Грецкий родом из Беларуси.

1963 Жозе Марио дос Сантос МОУРИНЬЮ (ФЕЛИШ), португальский футбольный тренер. Известен мимикой лица, жестикуляцией и скандальными комментариями. Его жена Матильда родом из Анголы, у них дочь и сын.

1965 Алексей Николаевич ЛЫСЕНКОВ, российский телеведущий и актёр. Его детство прошло в Румынии. Женат третьим браком, двое детей.

1976 Анна Леонидовна БОЛЬШОВА, российская актриса.

СОБЫТИЯ:

1784 Бенджамин ФРАНКЛИН выразил сожаление тем, что символом США стал орёл, заявив, что он предпочел бы индейку.

1875 Американец Джордж ГРИН запатентовал бормашину, работавшую от электрических батарей. Неужели до этого приходилось сверлить зубы вручную или от ножного привода?

1923 В Англии была записана самая маленькая в мире грампластинка (диаметром 33,3 миллиметра).

1949 Авиакомпания «Американ Эйрлайнз» первой в мире ввела предупреждения по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров.

1972 Югославская стюардесса Весна ВУЛОВИЧ осталась живой после падения самолёта с высоты 10.159 метров. Умерла в 2016 году.

1975 Умерла Любовь ОРЛОВА, российская актриса.

1998 Американский чечёточник Майкл ФЛЭТЛИ в Лондоне установил мировой рекорд скорости чечётки - 35 ударов ногой в секунду!

2003 Умер Владимир МУЛЯВИН, основатель и руководитель ансамбля «Песняры». В мае 2002 года он попал в страшную автомобильную аварию, его пытались спасти в Минске и Москве, но выкарабкаться из объятий смерти всё же не удалось.