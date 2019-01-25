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Кто победил? Подведены итоги конкурса новогоднего оформления Ленинского района г. Бреста
26.01.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
По сложившейся многолетней традиции учреждения, организации, предприятия, частные и физические лица активно участвуют в новогоднем оформлении Ленинского района и города Бреста в целом.
Для создания праздничного настроения и условий для организации отдыха жителей района в новогодние праздники, в микрорайонах Ленинского района было установлено 9 новогодних елей, в новогоднюю ночь были организованы три дискотеки.
В декабре 2018 года на набережной Франциска Скорины состоялось торжественное открытие главной елки района. Для украшения елки тридцать три предприятия, организации, учреждения района приобрели 400 игрушек.
Впервые конкурс на лучшее новогоднее оформление района был объявлен в 2013 году, в котором приняли участие 25 субъектов хозяйствования и частных домовладений. В 2019 году количество участников выросло до 75. Увеличилось и количество номинаций с 6 до 9.
Фотоматериалы размещались на сайте «Виртуальный Брест» в группе «ВКонтакте» для общественного голосования. Количество голосов растет с каждым годом. В этом году участникам конкурса было отдано 37 238 голосов.
Согласно положению о проведении конкурса объявляем победителей конкурса!
Номинация «Лучшее новогоднее оформление учреждения дошкольного, специального образования»:
Номинация «Лучшее новогоднее оформление учреждения общего среднего образования и других учреждений образования»:
Номинация «Лучшее новогоднее оформление учреждения бюджетной сферы (кроме учреждений образования):
Номинация «Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории»:
Номинация «Лучшее новогоднее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяйства»:
Номинация «Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг, банков, транспорта»:
Номинация «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания»:
Номинация «Лучшее новогоднее оформление частного подворья»:
Номинация «Лучшее новогоднее оформление домов многоэтажного жилищного фонда»:
За активное участие в новогоднем оформлении Ленинского района, Благодарственные письма администрации Ленинского района были вручены: СП ОАО «Брестгазоаппарат», УЗ «Брестская городская больница № 1», ПТУП «Гефест Кварц», КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест», ЧТУП «Бабл Мания», ООО «Акспрофиль», ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста», ГУО «Ясли-сад № 56 г. Бреста».
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По сложившейся многолетней традиции учреждения, организации, предприятия, частные и физические лица активно участвуют в новогоднем оформлении Ленинского района...
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