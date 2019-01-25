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Кто победил? Подведены итоги конкурса новогоднего оформления Ленинского района г. Бреста

26.01.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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По сложившейся многолетней традиции учреждения, организации, предприятия, частные и физические лица активно участвуют в новогоднем оформлении Ленинского района и города Бреста в целом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62870.php

Кто победил? Подведены итоги конкурса новогоднего оформления Ленинского района г. Бреста

Для создания праздничного настроения и условий для организации отдыха жителей района в новогодние праздники, в микрорайонах Ленинского района было установлено 9 новогодних елей, в новогоднюю ночь были организованы три дискотеки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62870.php

Кто победил? Подведены итоги конкурса новогоднего оформления Ленинского района г. Бреста

В декабре 2018 года на набережной Франциска Скорины состоялось торжественное открытие главной елки района. Для украшения елки тридцать три предприятия, организации, учреждения района приобрели 400 игрушек.

Впервые конкурс на лучшее новогоднее оформление района был объявлен в 2013 году, в котором приняли участие 25 субъектов хозяйствования и частных домовладений. В 2019 году количество участников выросло до 75. Увеличилось и количество номинаций с 6 до 9.

Фотоматериалы размещались на сайте «Виртуальный Брест» в группе «ВКонтакте» для общественного голосования. Количество голосов растет с каждым годом. В этом году участникам конкурса было отдано 37 238 голосов.

Согласно положению о проведении конкурса объявляем победителей конкурса!

Номинация «Лучшее новогоднее оформление учреждения дошкольного, специального образования»:

  • 1 место - ГУО «Ясли-сад № 20 г. Бреста».
  • 2 место - ГУО «Ясли-сад № 27 г. Бреста».
  • 3 место - ГУО УПК «Детский сад-начальная школа № 2 г. Бреста».

Номинация «Лучшее новогоднее оформление учреждения общего среднего образования и других учреждений образования»:

  • 1 место - ГУО «Средняя школа № 18 г. Бреста».
  • 2 место - УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина».
  • 3 место - ГУО «Средняя школа № 33 г. Бреста».

Номинация «Лучшее новогоднее оформление учреждения бюджетной сферы (кроме учреждений образования):

  • 1 место - УЗ «Брестская городская детская поликлиника № 1».
  • 2 место - ГУ «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси».
  • 3 место - Представительство Национального олимпийского комитета Беларуси в Брестской области.

Номинация «Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории»:

  • 1место - ОАО «Брестский мясокомбинат».
  • 2 место - ОАО «Брестское мороженое».
  • 3 место - Филиал «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».

Номинация «Лучшее новогоднее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяйства»:

  • 1 место - КПУП «Брестводоканал.
  • 2 место - БКУП «Парк культуры и отдыха».
  • 3 место - Баня «Лазня» КУП «Брестская физкультурно-оздоровительная служба».
  • 3 место - КУПП «Брестское котельное хозяйство»

Номинация «Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг, банков, транспорта»:

  • 1 место - Вокзал станции Брест-Центральный РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.»
  • 2 место - Брестский филиал РУП электросвязи «Белтелеком».
  • 3 место - ОАО Туристический комплекс «Брест-Интурист».

Номинация «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания»:

  • 1место - Сеть кофеен «Параграф» ООО «Параграф Групп».
  • 2 место - книжный магазин «Искра» РУП «Белкнига».
  • 3 место - ресторан «Жюль Верн» УП «Санта-Рест» и кофейня «K`LAB COFFEE».

Номинация «Лучшее новогоднее оформление частного подворья»:

  • 1 место - семья Рощенко.
  • 1 место - семья Порхач.
  • 2 место - семья Лепеха.
  • 3 место - семья Лепешко и семья Левчук.

Номинация «Лучшее новогоднее оформление домов многоэтажного жилищного фонда»:

  • 1 место - Товарищество собственников «Север-10» (председатель – К.Н.Дмуха).

За активное участие в новогоднем оформлении Ленинского района, Благодарственные письма администрации Ленинского района были вручены: СП ОАО «Брестгазоаппарат», УЗ «Брестская городская больница № 1», ПТУП «Гефест Кварц», КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест», ЧТУП «Бабл Мания», ООО «Акспрофиль», ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста», ГУО «Ясли-сад № 56 г. Бреста».

 
Теги: Брест
 
 
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По сложившейся многолетней традиции учреждения, организации, предприятия, частные и физические лица активно участвуют в новогоднем оформлении Ленинского района...
 
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