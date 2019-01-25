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Новые проблемы. Почему Bitcoin подешевеет еще сильнее
Среднерыночная цена Bitcoin 25 января вновь опустилась ниже $3600, сейчас криптовалюта стоит $3590. Год назад она торговалась на уровне в с $11325, с тех пор монета подешевела в три раза. Такая ситуация не удивляет большинство известных экспертов из мира цифровых денег, наоборот, они считают, что снижение цены актива еще не закончилось.
В начале декабря 2018 года соучредитель биржи BTCC Бобби Ли спрогнозировал, что курс Bitcoin опустится до $2500 в январе. До конца месяца остается шесть дней, за это время криптовалюта должна подешеветь на 30,6% от текущих уровней. Предприниматель подчеркнул, что сомневается в том, что цена актива может упасть до $2000.
Миллиардер и основатель Galaxy Digital Майк Новограц уверен, что резких падений стоимости монеты больше не будет. При этом он не исключает, что цена биткоина может опуститься до отметки в $3000, после чего она будет находиться в зоне от $3000 до $6000 в ближайшем будущем.
Помплиано поддерживает аналитик Мурад Махмудов, который считает, что к апрелю цена биткоина упадет до $1700-$2200. Он сделал такой вывод сравнив ситуацию в индустрии с медвежьим рынком 2014-2015 годов.
Все специалисты, которые делают краткосрочные негативные прогнозы, предполагают, что в дальнейшем цена криптовалюты начнет вновь расти, просто это займет значительно больше времени, чем ожидалось. По словам создателя Cardano Чарльза Хоскинсона, например, Bitcoin вернется к историческому максимуму в $20 тыс. только спустя 10-11 лет.
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Майк Новограц, Бобби Ли, Винни Лингем и другие известные эксперты в области цифровых денег не сомневаются в том, что курс главной криптовалюты в ближайшее время...
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