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Новые проблемы. Почему Bitcoin подешевеет еще сильнее

26.01.2019 06:30 — Разное | Tut.by  
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Среднерыночная цена Bitcoin 25 января вновь опустилась ниже $3600, сейчас криптовалюта стоит $3590. Год назад она торговалась на уровне в с $11325, с тех пор монета подешевела в три раза. Такая ситуация не удивляет большинство известных экспертов из мира цифровых денег, наоборот, они считают, что снижение цены актива еще не закончилось.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В начале декабря 2018 года соучредитель биржи BTCC Бобби Ли спрогнозировал, что курс Bitcoin опустится до $2500 в январе. До конца месяца остается шесть дней, за это время криптовалюта должна подешеветь на 30,6% от текущих уровней. Предприниматель подчеркнул, что сомневается в том, что цена актива может упасть до $2000.

Миллиардер и основатель Galaxy Digital Майк Новограц уверен, что резких падений стоимости монеты больше не будет. При этом он не исключает, что цена биткоина может опуститься до отметки в $3000, после чего она будет находиться в зоне от $3000 до $6000 в ближайшем будущем.

Похожего мнения придерживается руководитель стартапа Civic Винни Лингем. Он утверждает, что в ближайшие месяц или два первая криптовалюта будет торговаться в районе $3000-$5000.

Глава Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано также уверен, что курс актива может опустится гораздо ниже текущего значения. Эксперт сказал, что в краткосрочной перспективе остается возможность дальнейшего падения ниже $3000.

Помплиано поддерживает аналитик Мурад Махмудов, который считает, что к апрелю цена биткоина упадет до $1700-$2200. Он сделал такой вывод сравнив ситуацию в индустрии с медвежьим рынком 2014-2015 годов.

Все специалисты, которые делают краткосрочные негативные прогнозы, предполагают, что в дальнейшем цена криптовалюты начнет вновь расти, просто это займет значительно больше времени, чем ожидалось. По словам создателя Cardano Чарльза Хоскинсона, например, Bitcoin вернется к историческому максимуму в $20 тыс. только спустя 10-11 лет. 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Майк Новограц, Бобби Ли, Винни Лингем и другие известные эксперты в области цифровых денег не сомневаются в том, что курс главной криптовалюты в ближайшее время...
 
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