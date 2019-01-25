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Торжественно открылось терапевтическое отделение поликлиники в микрорайоне Восточном в Сморгони

26.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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25 января после ремонта было торжественно открыто терапевтическое отделение №2 районной поликлиники. Врачи и пациенты получили хорошо оборудованные кабинеты, просторные коридоры, удобную регистратуру и аптеку.

С августа прошлого года терапевты отделения переквалифицировались во врачей общей практики. Это позволяет населению оперативнее получать помощь, уменьшились очереди. Также после ремонта здесь функционируют процедурный кабинет, лаборатория и дневной стационар на шесть коек. Осталась возможность пройти физиотерапевтические процедуры.

Торжественно открылось терапевтическое отделение поликлиники в микрорайоне Восточном в Сморгони

Торжественно открылось терапевтическое отделение поликлиники в микрорайоне Восточном в Сморгони

Торжественно открылось терапевтическое отделение поликлиники в микрорайоне Восточном в Сморгони

Торжественно открылось терапевтическое отделение поликлиники в микрорайоне Восточном в Сморгони

Торжественно открылось терапевтическое отделение поликлиники в микрорайоне Восточном в Сморгони

Торжественно открылось терапевтическое отделение поликлиники в микрорайоне Восточном в Сморгони

Торжественно открылось терапевтическое отделение поликлиники в микрорайоне Восточном в Сморгони

Торжественно открылось терапевтическое отделение поликлиники в микрорайоне Восточном в Сморгони

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.

 
 
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25 января после ремонта было торжественно открыто терапевтическое отделение №2 районной поликлиники. Врачи и пациенты получили хорошо оборудованные кабинеты,...
 
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