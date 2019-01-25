Торжественно открылось терапевтическое отделение поликлиники в микрорайоне Восточном в Сморгони

25 января после ремонта было торжественно открыто терапевтическое отделение №2 районной поликлиники. Врачи и пациенты получили хорошо оборудованные кабинеты, просторные коридоры, удобную регистратуру и аптеку.

С августа прошлого года терапевты отделения переквалифицировались во врачей общей практики. Это позволяет населению оперативнее получать помощь, уменьшились очереди. Также после ремонта здесь функционируют процедурный кабинет, лаборатория и дневной стационар на шесть коек. Осталась возможность пройти физиотерапевтические процедуры.

































Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.