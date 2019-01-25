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Российские фигуристки выиграли золото и серебро чемпионата Европы в Минске
26.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Первый взрослый чемпионат – и сразу золото. Россиянка Софья Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию. Фаворитка турнира Алина Загитова стала второй, сообщает «МИР 24».
После короткой программы Самодурова была второй. Но произвольную откатала идеально. 16-летняя спортсменка выполнила все задуманные прыжки и не допустила при этом ни одной помарки. В итоге она смогла обойти свою куда более титулованную соотечественницу.
В копилке Алины Загитовой – золото Олимпиады в Пхенчхане и прошлогоднего чемпионата Европы, а также победа в финале Гран-при. А для Самодуровой это первый сезон во взрослом катании.
На третьей строчке оказалась финка Вивека Линдфорс. Чемпионат Европы проходит в Минске.
Напомним, 26 января определится чемпион Европы по фигурному катанию среди мужчин. После короткой программы первые строчки турнирной таблицы
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После короткой программы лидировала Алина Загитова, Самодурова была второй.
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