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Россиянка Софья Самодурова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
26.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Российская фигуристка Софья Самодурова выиграла Чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщает «МИР 24». Еще одна россиянка Алина Загитова стала второй. Соревнования проходят в Минске.
Напомним, интрига сохранялась до самого конца. После короткой программы Загитова лидировала
26 января определится чемпион Европы среди мужчин. После короткой программы лидирует россиянин Михаил Коляда, на втором месте – тоже спортсмен из России Александр Самарин.
Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске завершится 27 января.
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Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 27 января. Соревнования проходят в Минске.
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