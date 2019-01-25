Россиянка Софья Самодурова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Российская фигуристка Софья Самодурова выиграла Чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщает «МИР 24». Еще одна россиянка Алина Загитова стала второй. Соревнования проходят в Минске.

Напомним, интрига сохранялась до самого конца. После короткой программы Загитова лидировала и поддержать ее в Минск приехал целый фан-клуб.

26 января определится чемпион Европы среди мужчин. После короткой программы лидирует россиянин Михаил Коляда, на втором месте – тоже спортсмен из России Александр Самарин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске завершится 27 января.