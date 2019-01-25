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Россиянка Софья Самодурова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

26.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Российская фигуристка Софья Самодурова выиграла Чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщает «МИР 24». Еще одна россиянка Алина Загитова стала второй. Соревнования проходят в Минске. 

Напомним, интрига сохранялась до самого конца. После короткой программы Загитова лидировала и поддержать ее в Минск приехал целый фан-клуб. 

26 января определится чемпион Европы среди мужчин. После короткой программы лидирует россиянин Михаил Коляда, на втором месте – тоже спортсмен из России Александр Самарин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске завершится 27 января.



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Теги: Минск
 
 
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Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 27 января. Соревнования проходят в Минске.
 
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